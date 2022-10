¡Cuidado con los spoilers de Bayonetta 3! Ya hay personas compartiendo gameplay

Bayonetta 3 debutará la próxima semana. Sin embargo, como ya es común, hay distribuidores que están vendiendo el juego con antelación, por lo que ya hay gente jugándolo y compartiendo spoilers.

Naturalmente, en LEVEL UP no compartiremos ningún detalle de la trama en esta nota por lo que puedes leerla sin problema. No obstante, te recomendamos evitar leer los comentarios, pues no aseguramos que se mantengan libres de spoilers.

Estos reportes provienen de jugadores buenos que están alertando a otros fans en redes sociales y otras plataformas, precisamente reddit. Por ejemplo, el jugador Joseki100 recomendó que se abstengan de hacer búsquedas de Bayonetta 3, puesto que ya hay gameplay del título en línea.

Nintendo ya eliminó algunos gameplays de Bayonetta 3

De hecho, hay quienes encontraron el gameplay en YouTube, pero refieren que Nintendo ya tomó cartas en el asunto, puesto que el material ya no se encuentra disponible. Sin embargo, no dudamos que conforme nos acerquemos a la fecha de lanzamiento, más personas tendrán el título en sus manos y compartan tanto material que Nintendo difícilmente podrá eliminar todo.

Bayonetta 3, si bien es un juego orientado a la acción hack 'n' slash, como sus antecesores tendrá una narrativa que forma parte esencial de la experiencia y al parecer esta nueva entrega tendrá más sorpresas que las otras 2 iteraciones anteriores.

Dicho lo anterior, te recomendamos no buscar contenido de Bayonetta 3 en YouTube y otras plataformas de video a menos que tengas mucho cuidado de los spoilers.

Por otro lado, si ya cuentas con acceso al juego, te recomendamos abstenerte de compartir spoilers o marcarlos como tal para que las personas no se arruinen la sorpresa cuando lo jueguen.

Por si te lo perdiste: God of War Ragnarök también debutará en pocos días y ya hay spoilers en línea.

¿Estás esperando Bayonetta 3? Cuéntanos en los comentarios.

Bayonetta 3 debutará el 28 de octubre de 2022 en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Bayonetta si visitas esta página.

Video relacionado: Bayonetta 3 - Tráiler de Jugabilidad

