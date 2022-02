'Cuéntame' no podía hacer menos por Alicia Hermida en su último capítulo

El pasado 9 de febrero perdió la vida a los 89 años Alicia Hermida, la actriz que encarnó durante doce temporadas a la entrañable Valentina de Cuéntame cómo pasó. La intérprete madrileña falleció en la mañana del miércoles en una residencia de mayores de Villanueva de la Cañada donde residía junto a su marido, el también actor Jaime Losada.

La longeva serie de Televisión Española (TVE) no quiso pasar la oportunidad de rendirle su particular homenaje en el arranque de su nuevo episodio titulado Ratones que, todo sea dicho, marca récord de temporada con 1289000 espectadores y 10.6% de cuota de pantalla.

©G3online (autor GDG). La actriz Alicia Hermida durante la 26 edición de los premios del sindicato de actores en Madrid el lunes 13 de marzo de 2017.

El tercer capítulo de la vigesimosegunda temporada de Cuéntame llamó la atención por varios motivos. Por un lado, porque escenificó el cambio de dinámica de la serie, revolucionando la trama cuando más lo necesita debido al desgaste propio de la historia. Y es que, después de tantos episodios en el aire, los guionistas son conscientes de que no pueden seguir tirando exclusivamente de los mismos personajes así que están haciendo algo bastante novedoso y es darles más peso a actores noveles. Así, desde el arranque de la nueva tanda sorprendió que un actor sin casi experiencia interpretativa como es Álvaro Díaz asumiera el rol de Oriol, el hijo de Inés, anteriormente encarnado por Javier Lorenzo, y ahora hayan apostado por incluir a Diana, la hija de Paquita, de mayor con la interpretación de una desconocida Teresa Pérez.

Asimismo, de este episodio llamó la atención la vuelta de los verdaderos hijos de Imanol Arias y Ana Dueto para interpretar de jóvenes a los personajes que ellos encarnan desde hace más de veinte años. De esta manera, Daniel Arias y María Bernardeau aparecen en el episodio para echar la vista atrás a través de flashback.

Ahora bien, si hay algo por lo que este capítulo ha destacado por encima del resto es por el breve pero sentido homenaje que ha hecho a Alicia Hermida después de que AISGE (Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual) anunciara su fallecimiento.

Continuar leyendo la historia

[Urgente] La actriz madrileña #AliciaHermida, maestra y pionera del teatro en España y socia nº 1.619 de AISGE, ha fallecido esta mañana en una residencia de mayores de Villanueva de la Cañada a los 89 años. En ella vivía junto a su marido, el también actor Jaime Losada pic.twitter.com/ukFocAIqjz — AISGE (@aisge) February 9, 2022

La actriz, que recibió el premio Toda Una Vida de la Unión de Actores y Actrices en 2017, ya no participaba en la serie porque su personaje murió antes de una confesión en la parroquia de San Genaro, pero tanto Valentina como la propia Alicia Hermida seguían teniendo un hueco muy destacado en el corazón del equipo de esta ficción de Ganga Producciones.

Y es que, si bien Alicia Hermida debutó en la escena teatral en los años cincuenta y en cine con Maribel y la extraña familia en los sesenta, lo cierto es que la actriz era recordada especialmente por su papel en esta serie de TVE donde dio vida a la pizpireta Valentina que consiguió que las generaciones más jóvenes conocieran su talento delante de los focos. Un cándido personaje, amiga de Herminia, que asumió desde 2001 hasta 2013, reportándole gran reconocimiento como el premio de la Unión de Actores a Mejor actriz de reparto de televisión.

“Dedicado a nuestra amiga y compañera Alicia Hermida (1932-2022)”, compartieron a modo de homenaje al inicio del capítulo emitido anoche después de un extenso resumen de los anteriores episodios.

La realidad es que éste no es el único gesto que ha tenido Cuéntame con Alicia Hermida en las últimas horas. Tras conocerse su terrible pérdida la cuenta de Twitter de la serie publicó un sentido mensaje: “¡Hasta siempre Alicia! Estamos consternados por la muerte de nuestra compañera, amiga y maestra Alicia Hermida. Nuestra Valentina que tanto nos hizo disfrutar, reír, enamorarnos, soñar y recordar que, a cualquier edad, en cualquier momento, la vida merecía la pena vivirse”.

¡Hasta siempre Alicia! Estamos consternados por la muerte de nuestra compañera, amiga y maestra Alicia Hermida.

Nuestra Valentina que tanto nos hizo disfrutar, reír, enamorarnos, soñar y recordar que, a cualquier edad, en cualquier momento, la vida merecía la pena vivirse 💔 pic.twitter.com/Ngb5YonzFs — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) February 9, 2022

Asimismo, y coincidiendo con la emisión del capítulo 391 que se centró en la vuelta de los Alcántara a Sagrillas, la cuenta de Twitter de Cuéntame volvió a recordar su talento con imágenes de su paso por la serie y un conmovedor mensaje: “Alicia, este capítulo, todo nuestro amor y agradecimiento, son para ti”.

Alicia, este capítulo, todo nuestro amor y agradecimiento, son para ti ❤️#CuéntameVendimia pic.twitter.com/wbwKy5QWGB — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) February 10, 2022

Cabe subrayar que los propios miembros del reparto también le rindieron su particular tributo en sus cuentas personales de las redes sociales, destacando que Alicia Hermida era una de las profesionales más queridas, admirada como intérprete, pero sobre todo como formadora de actores. Una faceta que precisamente destacó Elena Rivera, la encargada de dar vida a Karina.

“Fuiste mi gran maestra, Alicia. Coach, no. Te horripilaba esa palabra. Preferías que te dijéramos maestra. La primera que me cogió de la mano cuando entré siendo una niña en Cuéntame y me llevó por un camino lleno de aprendizaje y disciplina. La primera que me volvió a coger de la mano años después cuando me subí por primera vez a un escenario y me demostró que el teatro es el amor más bonito que una persona puede encontrar en la vida. Y la primera que me seguirás cogiendo de la mano en cada proyecto nuevo que comience porque siempre, siempre, siempre te llevo conmigo, Alicia. Tu vocecita en mi cabeza siendo tan buena consejera nunca se apaga. Solo puedo celebrar el privilegio que fue compartir contigo tantos años de profesión a tu lado y, sobre todo, tantos años de vida contigo. Tantas anécdotas, tantos recuerdos… Tanto amor. Siempre decías que era tu niña. Siempre diré que eres mi maestra, Alicia Hermida”, destacó la joven que actualmente protagoniza Sequía en la cadena pública.

De la misma forma, Imanol Arias compartió una imagen de su compañera en Instagram con un corto pero profundo mensaje: "Descansa, maestra. Un privilegio conocerte en la verdad". También, otros rostros míticos de la serie como Lluvia Rojo, Juan Echanove y Anna Allen le dedicaron publicaciones cargadas de cariño.

Un duelo que, por otra parte, no es el primero que afronta el reparto de Cuéntame ya que, entre otros, el 24 de noviembre de 2012 tuvieron que despedirse de Tony Leblanc que interpretaba a Cervan, el quiosquero que vendía los tebeos a los más pequeños y las revistas del destape a los mayores, el 3 de marzo de 2013 de Pepe Sancho, que encarnaba a Don Pablo, el jefe de la imprenta en la que trabajaba Antonio Alcántara, y el 28 de agosto de 2014 hicieron lo propio con Roberto Cairo, el encargado de asumir el papel de Desi. Y, más recientemente, el 1 de marzo de 2021, murió Quique San Francisco que se metió en la piel de Tinín, el dueño del bar en la emblemática ficción.

Más historias que te pueden interesar:

Imagen: ©G3online (autor GDG)