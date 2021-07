¿Cuándo debutará Sergio Ramos con el PSG?: posibles fechas y partidos

Sergio Ramos firmó el pasado 8 de julio con el París Saint-Germain. El excapitán del Real Madrid, tras 8 días como agente libre en el mercado y con rumores sobre diferentes destinos, firmó con el club parisino y, al no haber participado en la Eurocopa, se incorporó a la disciplina del club. Comenzó con trabajo en el gimnasio y, poco a poco, empezó a trabajar junto a sus compañeros en grupo sobre el césped. Sin embargo, pese a que el PSG ha disputado ya cuatro amistosos, el central todavía no ha disputado un solo minuto con la camiseta de los del Parque de los Príncipes.

El central arrastra una lesión que se le complicó más de la cuenta con el Real Madrid. Unas molestias que le impidieron terminar la Liga con el club blanco y ser convocado con la selección española para la Eurocopa. Pochettino y el jugador no quieren complicaciones y han pactado ser pacientes. El futbolista tendrá minutos cuando no haya riesgo. Por esta razón se ha perdido los partidos contra el Mans, el Chambly, el Augsburgo y el que se jugó ayer contra el US Orleans.

Posible debut: 27 de julio, contra el Sevilla

Sergio Ramos | JOSE JORDAN/Getty Images

Sergio Ramos podría tener sus primeros minutos con el París Saint-Germain el próximo 27 de julio, contra el equipo que le vio crecer, el Sevilla. El encuentro será especial y motivador para él, estrenarse contra el conjunto de Nervión. Es muy probable que debute y tenga sus primeros minutos, pero no hay que esperar que lo haga como titular. Podrá pisar el césped y probar sus sensaciones, pero no se espera que tenga más de 15 minutos de juego.

Debut oficial: Supercopa de Francia (Lille – PSG)

Nadie lo ha hecho oficial, pero el objetivo es que Sergio Ramos pueda ayudar al París Saint-Germain ha conquistar el primer título de la temporada: la Supercopa de Francia contra el Lille. Los parisinos se enfrentan como ganadores de Copa a los campeones de Ligue 1. El primer partido oficial y el último antes de que empiece el campeonato liguero.

Debut en Ligue 1

Si todo avanza como esperan desde París y el futbolista puede probarse contra el Sevilla y participar en la Supercopa, Sergio Ramos podría ser titular en su debut de Ligue 1. El París Saint-Germain juega la primera jornada contra el Troyes, en el Stade de l’Aube, el 7 de agosto a las 21:00 horas.