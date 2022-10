Cuándo cobro Anses: AUH, jubilaciones y otras prestaciones, el calendario de pagos del martes 25 de octubre

Las prestaciones de Anses de este martes 25 de octubre - Créditos: @Leandro Garcia

Este martes 25 de octubre, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) abona la Asignación Universal por Hijo (AUH), las jubilaciones superiores al haber mínimo y el Seguro de Desempleo, de acuerdo al calendario correspondiente a octubre de 2022.

A medida que avance el mes, el organismo previsional realizará el pago de las jubilaciones y pensiones superiores y de las Asignaciones de Pago Único, entre otras prestaciones sociales.

Bono de Anses: cómo inscribirse al “IFE 5” y qué requisitos hay que cumplir para cobrar el refuerzo

A su vez, también se paga el bono a jubilados, que consiste de un refuerzo de hasta $7.000 que se da en tres cuotas, mes a mes, hasta la nueva actualización que se hará en diciembre. Cabe aclarar que quienes reciben los $7000 son los jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos, mientras que aquellos que cuentan con ingresos superiores cobran un monto menor que decrece progresivamente hasta llegar a los $4.000.

Quiénes cobran este martes 25 de octubre

Jubilaciones y Pensiones que superan los haberes mínimos: DNI terminados en 0 y 1

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 9

Seguro de Desempleo: DNI terminados en 2 y 3

Asignaciones Familiares de PNC: todas las terminaciones de documento, del 12 de octubre al 14 de noviembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de documento, del 6 de octubre al 14 de noviembre.

Si todavía no es su turno o aún no se le abona la prestación, puede consultar el calendario del mes de Anses.

Aumento en las prestaciones

Es importante aclarar que este mes gran parte de las prestaciones reciben una suba del 15,53 por ciento, producto de la actualización de la Ley de Movilidad, que ya se dio en septiembre. Esto impacta en más de 16 millones de personas que reciben alguna de las herramientas de asistencia social.

Ahora 30 y Ahora 42: qué artículos se podrán comprar con financiación y “precios congelados”

Continuar leyendo la historia

Los aumentos, en cada caso, estarán vigentes hasta diciembre, cuando se volverá a realizar otra actualización por movilidad y los montos volverán a modificarse. De todos modos, si bien estos incrementos tienen la finalidad de que las ayudas estatales no queden por detrás de la inflación, es factible que eso suceda considerando que el índice de septiembre llegó al 6,2 por ciento y que, en lo que va del año, asciende al 66,1 por ciento.

A continuación, las prestaciones que aumentaron en un 15,53 por ciento:

Asignación Familiar por Hijo

Asignación por Prenatal

Asignación por Nacimiento

Asignación por Adopción

Asignación por Matrimonio

Asignación por Cónyuge

La Anses cuenta, además, con una prestación particular para aquellas personas que no reúnen los años de aportes requeridos para jubilarse: la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM). Esta asistencia está destinada a aquellos mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes para tramitar la jubilación ordinaria y les posibilita el cobro de hasta el 80 por ciento de un haber jubilatorio.

La gestión de la Pensión Universal para Adulto Mayor se realiza a través del sitio oficial de Anses, de manera gratuita, bajo la modalidad presencial y virtual.

Por otro lado, la entidad recuerda que todos los trámites y consultas que se realizan en sus oficinas son gratuitos y no requieren de gestores ni intermediarios. Además, recalca la advertencia de no brindar datos personales, ya que el organismo no solicita datos bancarios confidenciales como claves de homebanking u otra información personal. Es por ello que Anses pide “desestimar y denunciar toda publicación en redes sociales y correos electrónicos que remitan a formularios sospechosos y no verificables por fuera de la página oficial”.