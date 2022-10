Cuáles son las canciones que tocará Coldplay en sus 10 shows de River

Faltan apenas unos días para el primer recital que dará Coldplay en la Argentina, más precisamente en el estadio de River. En ese sentido, la banda británica confirmó que, a pesar de haber suspendido sus shows en Brasil, estará presente en este país.



Serán 10 los conciertos en el Monumental y en las últimas horas se confirmó que este jueves se lanzaba a la venta una serie de nuevos tickets desde las 10, por la ampliación que se realizó en el estadio de River.



Por otra parte, Coldplay está llevando a cabo una gira mundial llamada “Music of the spheres”, donde recorrer varios de los éxitos de toda su historia y también sumando nuevas canciones de su álbum que lleva el mismo nombre que la gira.

Coldplay.





Además, si bien la banda estuvo en la Argentina en reiteradas oportunidades, pero esta es la primera vez que una banda internacional brindará tantos recitales y con entradas agotadas en tiempo récord.



Coldplay realizó varios shows en todo el mundo y la lista de temas no cambió demasiado. Lo sorprendente es que los clásicos aparecen mucho más rápido que en cualquier otro recital. Por eso, la banda arranca con “Higher power”, “Adventure of a lifetime”, “The Scientist”, “Viva la vida”, “Hymm for the weekend” y “Coloratura”.



No obstante, cuando todo parece que va disminuyendo, el show sube nuevamente con “Paradise”, “Yellow”, “Human heart”, “People of the pride”, “Clocks” y “A sky full of stars”. Además, se vieron en las presentaciones que la banda se maneja con dos escenarios en los que va variando dependiendo del momento.

Coldplay.





Por último, la banda pasa de guitarras acústicas a eléctricas de acuerdo a los temas que vayan sonando, como también a utilizar las luces del escenario para acompañar el clímax que se genera en el momento.



Sin duda alguna, el momento más esperado será cuando comience a sonar “Fix you”, una de las canciones más reconocidas y emblemáticas de Coldplay y que sus propios músicos confiesan que aman tocar.