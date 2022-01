¿Cuál fue el secreto de John Leguizamo para encajar en Hollywood?

El actor colombiano John Leguizamo disfruta de las mieles del éxito como artista internacional que ha puesto en alto el nombre de la comunidad latina. Sin embargo, la estrella de la adorable comedia Encanto [Disney], admite que no siempre fue así.

Luego de años de luchar contra el racismo y la discriminación dentro de la meca del cine, Leguizamo abrió su corazón exponiendo la difícil realidad que tuvo que enfrentar en su deseo de convertirse en estrella de Hollywood. El actor de 57 años confesó que durante décadas evitaba exponerse al sol mantener un color de piel más claro que le permitiera ser seleccionado según ciertos estándares de la industria para interpretar sus personajes.

"Definitivamente no me expuse al sol por años. Era una cuestión consciente porque podía trabajar", expresó Leguizamo para la serie de entrevistas Seen, de la Academia del Cine. "Todos los latinos que habían llegado hasta ese momento, muchos de ellos eran de piel blanca. ¿Qué pasó con todos los afrolatinos y la mayoría de los latinos indígenas? No tienen oportunidad, sabes. Así que hay muchas cosas con las que tenemos que lidiar en Hollywood, y salimos y lo arreglamos y salimos y lo hablamos y tenemos que hablarlo fuerte".

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Esta no es la primera vez que Leguizamo se expresa sobre las injusticias raciales en la meca del cine hacia la comunidad latina, en el 2020 boicoteó la entrega de los premios Emmy por despreciar a su comunidad, alegando que la escasa presencia hispana en la industria se debe a la representación negativa de los latinos en la pantalla grande, según People.

"¿Cómo creas una estrella latina en Estados Unidos cuando los personajes son unidimensionales y por tanto sus actuaciones no son dignas de premios?", expresó.

Photo by Taylor Hill/Getty Images John Leguizamo

El actor aseguró que no se trata de falta de talento, sino de falta de oportunidades para dar a conocer el talento. Sin embargo, reconoció que las cosas parecen estar cambiando gracias a la pandemia por Coronavirus y lo vivido con Black Lives Matters el año pasado.

Continuar leyendo la historia

"Creo que todos están intentando hacer lo correcto y contratar a más gente de color", dijo.

El actor admitió que permanecer fuera del sol y mantener un color de piel claro le benefició en su carrera, pero no desea que esta experiencia se repita en la nueva generación.

"No quiero que ningún niño pase por lo que yo pasé. No quiero que ningún niño latino pase por lo que yo pasé. No quiero que ningún niño blanco pase por lo que yo pasé, un niño negro, asiático", enfatizó. "Hay demasiado talento allá afuera. Quiero ver ese ejecutivo que toma su material y les da luz verde".