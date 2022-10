Cuál es la pasión que tienen en común Horacio Rodríguez Larreta y su pareja Milagros Maylin

Durante una entrevista con Luis Novaresio para LN+, Larreta confirmó que está en pareja con Milagros Maylin (Foto: Archivo / Instagram @milagros_maylin)

El miércoles por la noche se conoció una noticia que involucra de lleno al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Estuvo en +Entrevistas, el ciclo que conduce Luis Novaresio por LN+ y contó que volvió a formar pareja. “Me enamoré y estoy muy feliz”, aseguró. La otra protagonista de la historia es Milagros Maylin, funcionaria municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la política y la gestión no es lo único que tiene en común la pareja, ya que los une una pasión aún más grande.

Quién es Milagros Maylin, la funcionaria porteña que está en pareja con Horacio Rodríguez Larreta

Durante su entrevista con Novaresio, además de hablar de política y la actualidad del país, el dirigente decidió hacer mención a su vida privada y dio algunos detalles de la mujer que se robó su corazón. “Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien”, precisó.

Larreta contó que Maylin “trabaja en el Gobierno de la Ciudad, en la parte de tercera edad”, y comentó que estuvo mucho tiempo con María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el gusto por la política no es lo único que la nueva pareja tiene en común. Ambos comparten el amor por una misma camiseta que llevan fuertemente amarrada al pecho. ¿Cuál? La de Racing Club.

La nueva pareja comparte su amor por el club de Avellaneda (Foto: Racing Club / Instagram @milagros_maylin)

Tanto Maylin como Larreta son fanáticos de “La Academia” y comparten la pasión por alentar a su equipo cada vez que pueden. La licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Austral tiene en su cuenta de Instagram una historia destacada a la que tituló “Racing Club Arg”, donde compartió varias imágenes en la cancha. Por su parte, el jefe de gobierno visitó la sede del club de Avellaneda en Villa del Parque y pasó con la camiseta número diez, que tenía grabado su nombre.

Noticia en desarrollo.-