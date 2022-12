El crudo análisis de Eduardo Feinmann sobre los dichos de Cristina Kirchner que vinculan a Néstor con Lázaro Báez: “Era él”

Cristina Kirchner dijo que Lázaro Báez no fue socio suyo y sostuvo que “uno es socio cuando hay un contrato de sociedad. Era amigo de Néstor, como otros amigos de negocios que tenía Néstor” - Créditos: @Hernán Zenteno

Eduardo Feinmann se refirió este lunes a la entrevista que le concedió Cristina Kirchner al diario brasileño Folha de Sao Paulo y dijo que la vicepresidenta “lo mandó a la parrilla, o abajo de un tren” al expresidente Néstor Kirchner, al afirmar que Lázaro Báez “era un amigo de negocios, como tantos otros”, de su marido, quien murió el 27 de octubre de 2010.

Durante el reportaje al medio paulista la vicepresidenta insistió en su inocencia, habló de persecución judicial y se comparó con el fundador del Partidos de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue recientemente electo presidente de Brasil después de haber pasado casi dos años en la cárcel, tras ser condenado por corrupción.

Cristina Kirchner, quien este martes podría ser condenada por los delitos de defraudación al Estado y asociación ilícita, habló de un “partido judicial” que sustituyó a los militares en América Latina y lanzó fuertes críticas a Mauricio Macri, a quien culpó por el avance de las causas en su contra después de dejar el gobierno en 2015.

La entonces presidenta Cristina Fernandez de Kirchner con el entonces jefe de gobierno porteno, Mauricio Macri, en 2008 - Créditos: @Mariana Araujo

En este contexto, Feinmann retomó un tramo del audio de la entrevista donde la vicepresidenta rechaza los argumentos de la fiscalía que pidió 12 años de prisión para ella a partir del presunto direccionamiento de contratos de obra pública a Lázaro Báez, durante sus dos gobiernos y el de su marido, Néstor Kirchner.

Cuando el periodista brasileño le preguntó a Cristina Kirchner si Báez no fue socio suyo, respondió: “No, en absoluto”, y agregó: “Uno es socio cuando hay un contrato de sociedad. Era amigo de Néstor, como otros amigos de negocios que tenía Néstor”.

“Obviamente insistió en su inocencia, habló de persecución judicial y se comparó con Lula. Dijo que el partido judicial sustituyó a los militares”, comentó el conductor de radio Mitre, y remarcó, luego de escuchar el audio con las palabras de Cristina Kirchner involucrando a Néstor Kirchner, lo siguiente: “Fíjese cómo lo manda a la parrilla, o abajo de un tren, a su marido, total está muerto. Era él, era Néstor”.

Dudas y certezas sobre el veredicto que recibirá Cristina

De acuerdo con un relevamiento de LA NACION, en los pasillos de los tribunales dan por hecho una condena para la vicepresidenta, aunque difieren en si se aplicará la figura de asociación ilícita o solo la del fraude al Estado.

Un dirigente que tiene llegada a la vicepresidenta dijo que el tribunal tiene la sentencia “escrita y firmada”. Otro diputado vinculado con Cristina Kirchner indicó que, si llega a darse algún tipo de movilización “seguro sea espontánea, desde abajo para arriba”. Aseguró que la vicepresidenta no quiere que se agite el clima social, dados los incidentes después del alegato del fiscal Diego Luciani.

Audiencia por la causa Vialidad, Fiscal Luciani

En la vereda de enfrente, dirigentes opositores también pidieron mesura. “Sea lo que sea, la sentencia hay que aceptarla. Tanto de parte nuestra como de parte de aquellos que están planteando que van a hacer paro y van a generar caos”, dijo Patricia Bullrich, presidenta de Pro.

De acuerdo con un trabajo de los periodistas Hernán Cappiello y Candela Ini, en la justicia federal no parece haber margen para la absolución de Cristina Kirchner. En una recorrida por los nueve pisos de los tribunales de Comodoro Py 2002 no hay despacho donde no anide la convicción de que lo que se espera el martes es una condena para la vicepresidenta.