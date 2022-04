La cruda declaración del guardia de seguridad de Johnny Depp en pleno juicio contra Amber Heard

Comenzó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard (Foto: Archivo)

El 11 de abril comenzó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. El actor inició la demanda legal contra su exesposa por difamación, luego de que ella hiciera acusaciones en su contra por violencia tras su separación en 2016. Esto le causó graves problemas laborales y personales para el protagonista de Piratas del Caribe, y por ello ahora reclama 50 millones de dólares por “daños provocados a su imagen”. Las declaraciones cruzadas durante este tiempo hoy son frente a un abogado y cada una de las palabras causan gran estupor por conocer el detrás de una pareja que brillaba ante los flashes. Uno de los testigos fue el guardia de seguridad Sean Bett, que fue testigo de las peleas y aseguró que pensó que “se iban a matar entre ellos o iban a estar en la cárcel”.

La referencia sobre la violencia vivida no falta en cada relato de las dos partes y eso es la única coincidencia entre ellos. Las declaraciones son cruzadas y conforman un relato distinto, lo que también genera los “bandos de apoyo”.

Pero, cada testigo que pasa por las audiencias estremece con sus declaraciones y ese fue el caso del guardia de seguridad de Johnny Depp, Sean Bett quien aseguró que antes de la separación de los actores temió por la intimidad física de ambos e imaginó el peor final que incluía una muerte.

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 23 de julio de 2020, el actor estadounidense Johnny Depp hace un gesto al público al arribar al Tribunal Superior de Londres (AP Photo/Matt Dunham, file)





Para ejemplificar cómo era la relación de la ahora expareja, Bett narró una pelea de la que fue testigo, por la cual lo llevó a imaginar el peor escenario, y se lo comunicó a la actriz en modo de advertencia. “Hubo una ocasión en la que tuvieron una discusión en su dirección de West Hollywood. Johnny me dijo, ‘solo llévala al centro de la ciudad al penthouse para que pueda relajarse y refrescarse’. Mientras conducíamos al centro, ella estaba llorando. Esto fue en el momento en que las discusiones ocurrían con bastante frecuencia. Y yo le decía ‘esto no puede seguir, o se van a matar o van a terminar en la cárcel’”, recordó.

Según su relato, el guardia de seguridad no pudo cumplir con su objetivo de evitar más peleas entre la pareja debido a que la actriz respondía que sentía un gran amor y no estaba dispuesta a perder a su novio. Los sentimientos descriptos no coincidían con los hechos: la violencia era cada vez más frecuente. “Tiró una botella de agua o un vaso de plástico por las escaleras. Y rebotó en la dirección de Johnny, pero lo atrapé y salimos de allí lo antes posible”, reveló sobre una de las agresiones que recibió el actor por parte de Heard.

La palabra del actor fue la más esperada en el mundo del espectáculo. Finalmente, Depp realizó su declaración frente al letrado. En primer instancia, indicó que su denuncia fue realizada para limpiar su nombre y pensar en el bienestar de sus hijos, como así también frente a quienes siguieron su carrera en el mundo de la actuación. Fue el artículo publicado por The Washington Post de 2018, escrito por Amber Heard llamado “Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”, lo que lo llevó ante la Justicia ya que allí relata estremecedoras situaciones que ella vivió. Aunque no dio nombres propios, los hechos se los adjudicaron a él.

La actriz Amber Heard en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax (Evelyn Hockstein/Pool Photo vía AP)





Deep relató el calvario que vivió desde el momento de la publicación del artículo porque se convirtió en la figura que representaba la violencia doméstica. Las acusaciones en su contra se sumaban a las entrevistas que brindaba su expareja, por ejemplo al momento que apareció en una portada de revista con un moretón en la cara, para representar la situación que relataba. “Sentí que era mi responsabilidad tratar de limpiar mi nombre por muchas razones, pero quería liberar a mis hijos de esta cosa horrible que tenían que escuchar sobre su padre, que era falsa”, expresó.

En cuanto a los hechos ocurrido durante la relación que duró 15 meses, el actor no tuvo tapujos al mencionar que la relación tuvo un cambio completo de un momento para otro. “Es muy extraño cuando un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo”, ejemplificó al hacer referencia a la personalidad de Amber que, según él, cambió rápidamente. Asimismo admitió que la relación tuvo momentos complicados por las fuertes discusiones, pero que no ejerció violencia física. “Nunca llegué al punto de golpear a la Sra. Heard de ninguna manera, ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, sentenció para negar las acusaciones en su contra.

Los testigos del juicio elegidos por parte del reconocido actor no escatimaron en detalles. Tal fue así que los relatos se plasmaron en estremecedores momento que habría atravesado durante la relación con Heard. Fue el médico David Kipper quien revivió la cirugía que atravesó su paciente, al momento de casi perder un dedo tras un violento episodio protagonizado por la actriz.

El actor Johnny Depp testifica durante una audiencia en la corte de circuito del condado de Fairfax en Fairfax (Jim Watson/Pool Photo via AP)





Kipper brindó su testimonio en el juicio y allí reconstruyó el hecho ocurrido en 2015, cuando tras una llamada de su paciente se hizo presente en el hogar que compartía con Amber. Al llegar a la propiedad encontró parte del sitio con sangre en las paredes proveniente del dedo de Depp tras una herida. En aquel entonces procedió a realizarle una curación, mientras otras personas presenten buscaban parte de la carne de la yema que le faltaba: fue encontrada en la cocina.

Allí también se encontraba Amber, quien según el relato del médico no presentaba lesiones. Solo Johnny fue al hospital donde lo sometieron a una cirugía de reconstrucción del dedo. Los registros médicos constan de esto, sin embargo no es allí donde se relata el episodio por el cual resultó herido.

El actor Johnny Depp saluda en la corte de circuito del condado de Fairfax el 12 de abril de 2022 (Brendan Smialowski, Pool via AP)





Fue el demandante quien reveló lo que sucedió ese día tras una pelea:” Heard arrojó la botella de vodka, tiró la segunda botella de vodka hacia mí, que cortó la parte superior de mi dedo y rebanó los huesos, fue entonces cuando comencé a sentir lo que yo considero que fue probablemente una especie de crisis, una crisis nerviosa o algo así”.