Críticas de cine reconocen con premio a "Pinocchio" de Guillermo del Toro

Los Ángeles (EE.UU.), 20 dic (EFE).- El filme "Pinocchio", del mexicano Guillermo del Toro, fue reconocido como mejor película de animación por los Online Association of Female Film Critics 2022 Awards.

La Asociación Online de Mujeres Críticas de Cine anunció este martes en su página web los filmes ganadores de este año, entre los que se encuentra la película de inspirada en el cuento original de Carlo Collodi.

El premio se suma a una larga lista de reconocimientos que el proyecto de Del Toro ha recibido de parte de asociaciones de críticos de cine de Los Ángeles, Boston, Dallas, entre otros.

Además, "Pinocchio" cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro 2023, tres nominaciones a los Critics Choice Awards, y forma parte de la lista previa a las nominaciones de del Óscar.

No obstante, la película más premiada de los Online Association of Female Film Critics 2022 Awards fue "Everything Everywhere All at Once", que recibió ocho menciones y que se ha posicionado como una de las películas más prometedoras de la temporada de premios.

La película ganó en las categorías a mejor película, mejor director, por el trabajo de Dan Kwan y Daniel Scheinert, mejor actriz principal, por la actuación de Michelle Yeoh, así como mejor actriz y actor de reparto respectivamente, mejor guión original, mejor edición y diseño de vestuario.

Asimismo, "The Banshees of Inisherin" de Martin McDonagh, otra de las grandes promesas de la temporada, ganó en dos categorías: a mejor actor, por la interpretación de Colin Farrell y mejor guion original en empate con "Everything Everywhere All at Once".

Finalmente, el filme de Sarah Polley, "Women Talking", recibió los títulos de mejor guion adaptado, mejor reparto y el premio Rosie, "reconocimiento que celebra la película que mejor promueve a las mujeres, sus voces y la experiencia femenina a través del cine", explicó la asociación.

