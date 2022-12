Coti explotó contra la producción de Gran Hermano: “Me odian”

Coti estalló contra la producción de GH (Captura video)

Coti no vive sus mejores días en la casa de Gran Hermano (Telefe). Acorralada por Romina y Julieta al descubrir su estrategia de juego, la correntina siente una gran soledad en su día a día al tener como único aliado a su novio, Alexis. Su mal humor se hace presente en diversos momentos de la convivencia, y el viernes por la noche no fue la excepción y explotó contra la producción del reality.

“Se ve que me tienen una bronca”, expresó enojada Coti el viernes luego de descubrir el atuendo que le envió la producción para la fiesta de la noche. Se trató de un top cruzado con mangas y una pollera tableada, ambas prendas rojas al seguir la temática navideña. Su disconformidad aumentó al momento en que vio la ropa que recibieron Julieta y Juliana, que claramente le gustó más que la suya.

“A mi me odia la producción”, insistió, mientras que Julieta la ignoró y expresó ante Nacho su gran felicidad por su outfit, que quería volver a usar para Nochebuena. “Me retiro de la faz de la tierra”, comentó al mismo tiempo que le indicó a Camila que no quería ser malagradecida, pero que no estaba conforme. Por su parte, la nueva participante también se mostró molesta por el look que debía lucir al indicar que el vestido que le dieron “jamás lo elegiría ella”.

En diversas oportunidades, la correntina analizó su conjunto pero no se convenció. Más tarde se la pudo ver en la fiesta con la pollera que le enviaron, pero con un top de lentejuelas doradas, similar al que le habían dado a Julieta, por lo que se presume que pidió un cambio en el confesionario. No se trata de la primera vez que la participante realiza quejas acerca de las prendas que le envían.