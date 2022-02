Cooper Kupp es nombrado MVP del Super Bowl

La historia de superación de Cooper Kupp llegó al punto máximo de su carrera luego de haber sido nombrado el MVP del Super Bowl 56, tras el triunfo de Los Angeles Rams sobre Cincinnati Bengals por 23-20.

El receptor abierto no llegó a cautivar a las franquicias de la NFL y recién en 2017 fue el club californiano el que apostó por él con un contrato de cuatro años y casi 4 millones de dólares, incluido un bono de firma de casi 1 millón.

Lo cierto es que el jugador de 28 años tuvo una temporada de ensueño, con un partido decisivo aún mejor, este domingo en el SoFi Stadium de Inglewood. Con su movilidad, destreza para liberarse de la marca, su capacidad de recepción y el entendimiento con el mariscal Matthew Stafford, coronó su mejor vivencia en el fútbol americano.

"Confiamos en todos nosotros. No me siento merecedor de esto. Estoy muy agradecido de todos los que tengo a mi alrededor y todos los que me han motivado", expresó Kupp después del juego.

Vale la pena el repaso de lo que fue su enorme campaña 2021/22: obtuvo la Triple Corona al liderar la liga en recepciones (145), yardas aéreas (1.947) y anotaciones (16), fue considerado el Jugador Ofensivo del Año y cerró con la distinción al Jugador Más Valioso del Super Bowl.

El nacido en Yakima, Washington, completó su fenomenal actuación con 2 touchdown (de sus 8 recepciones) durante el partido definitorio contra los Bengals y totalizó 6 TD en toda la postemporada. Además, recorrió 92 yardas en la final.

WHO ELSE BUT COOPER KUPP! pic.twitter.com/YqVFul2Le3 — Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022

Foto: Getty Images