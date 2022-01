¡Consternación mundial por la muerte del ídolo de la moda Thierry Mugler!

Uno de los diseñadores de moda más grandes, un auténtico ídolo por generaciones, el francés Thierry Mugler falleció hoy domingo 23 de enero a la edad de 73 años.

Favorito entre las celebridades con la línea que lleva su mismo nombre, su equipo comunicó hoy la triste noticia en sus redes: un recuadrado negro con el mensaje escrito en francés e inglés.

"Estamos devastados por el anuncio de la muerte del señor Manfred Thierry Mugler, hoy domingo 23 de enero de 2022. Que su alma descanse en paz", podía leerse bajo la significativa imagen.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Hasta este momento se desconocen las causas de su muerte y representantes de la firma no respondieron todavía a nuestra hermana anglosajona PEOPLE para saber más detalles de su deceso.

Sus famosos diseños han sido vestidos por celebridades como Lady Gaga, Madonna, Cardi B, Cindy Crawford, George Michael, David Bowie, Nicole Kidman, Megan Fox, Katy Perry, Rihanna y muchos más.

Marc Piasecki/WireImage Getty Images

Richard Bord/WireImage

Richard Bord/WireImage Getty Images

Las celebridades no tardaron en reaccionar a su enorme pérdida: "¡Qué tristeza! Mugler era un genio", se lamentó Jennifer Tilly; "no puedo creer que sea verdad… Les envío todo mi amor. Thierry era todo amabilidad y una gran fuerza creativa", añadió Georgia May Jagger.

Descanse en paz.