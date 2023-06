Más conflictos: Kevin Costner dice que su exesposa se niega a abandonar su mansión, a pesar de haber solicitado el divorcio

Kevin Costner reclama a su esposa que abandone la mansión que compartían tras la petición de divorcio, como lo establece el acuerdo prenupcial que firmaron

El escándalo por su divorcio de Christine Baumgartner continúa para la estrella de Yellowstone Kevin Costner. Representantes del actor afirman que su ahora exesposa se niega a abandonar la mansión que compartían, a pesar de haber sido ella quien decidió poner fin a su matrimonio.

Según reveló el portal TMZ tras consultar documentación correspondiente al expediente de divorcio, la empresaria de 49 años no tendría previsto mudarse, incumpliendo así los términos del acuerdo prenupcial firmado con Costner antes de casarse. La misma fuente apunta que e l intérprete de 68 años aceptó las “diversas demandas financieras” requeridas por su ex y, según los informes, le habría concedido más de 1,4 millones de dólares para reubicarse en un nuevo hogar.

Baumgartner solicitó el divorcio del padre de sus hijos el pasado 1 de mayo. Según el acuerdo firmado antes de las nupcias, ella disponía de 30 días para dejar la propiedad que él posee. Aunque transcurrió ya un mes y medio desde entonces, Christine todavía no habría desocupado la vivienda.

Según los informes, Costner solicitó la ayuda de la corte para reacomodar la situación, citando que no se le debería permitir quedarse por no responder a lo acordado antes de su unión legal. El medio también señala que el protagonista de Yellowstone está “abierto” a la posibilidad de conceder una cuota mensual de 30 mil dólares a su ex como parte de sus obligaciones de manutención infantil para poder acceder a una propiedad de alquiler.

Kevin Costner y Christine Baumgartner se casaron en 2004 y compartieron dos décadas juntos

La misma fuente también indica que el actor estaría dispuesto a otorgar a Baumgartner unos 10 mil dólares para los costos de mudanza, con el objetivo de disponer cuanto antes de su vivienda. Según una información anterior difundida por TMZ, el protagonista de Danza con lobos sería el propietario de sus tres casas y ninguno de sus bienes habría sido adquirido en conjunto con su ex.

La estrella de Hollywood y Baumgartner se casaron en 2004 y durante sus casi dos décadas juntos dieron la bienvenida a sus tres hijos, Cayden, Hayes y Grace. Kevin también es padre de otros cuatro hijos, fruto de relaciones anteriores.

La petición de divorcio por parte de quien fue su mujer durante 20 años habría supuesto un shock para el actor. Si bien no quedaron claros los motivos que la llevaron a tomar esta determinación, en el escrito que presentó ante la Justicia Christine alegó “diferencias irreconciliables”.

“Con gran tristeza, han ocurrido circunstancias fuera de su control que han resultado en que el señor Costner tenga que participar en una acción de disolución del matrimonio. Pedimos que se respete su privacidad, la de Baumgartner y la de sus hijos mientras atraviesan este momento difícil”, manifestaba a comienzo del mes pasado un representante del actor al anunciar la separación.

El actor junto a la empresaria y sus hijos, en un evento en 2020 - Créditos: @The Grosby Group

En su petición de divorcio, Baumgartner pidió la custodia compartida de los niños, que fue aceptada por su expareja de manera inmediata. Sin embargo, pronto comenzaron a difundirse rumores respecto a la falta de acuerdos en la pareja y los motivos que habrían conducido a la ruptura.

Entre otros comentarios, cobró fuerza la posibilidad de que la empresaria se hubiese enterado de una presunta infidelidad de su esposo con una mujer con la que trabaja en el set de Yellowstone, con quien habría tenido un affaire y que estaría esperando un hijo suyo, pero la desmentida llegó con celeridad. “No podría estar más lejos de la verdad”, se informó a TMZ. “No está claro quién inició el rumor o incluso quién supuestamente quedó embarazada de Costner, pero la historia falsa ha estado circulando en las redes sociales desde que su esposa, Christine, solicitó el divorcio el lunes”.

Costner, acompañado de dos mujeres en Las Vegas - Créditos: @Instagram

Al pasar las semanas, trascendió el motivo detrás del pedido de divorcio. Según informó la revista People, el actor “sabía” que Christine era “infeliz” por sus constantes ausencias del hogar. “Ella quería que pasaran más tiempo en familia en la casa que tienen en Santa Bárbara, pero durante los rodajes Kevin no estaba mucho. Su ausencia fue muy dura para ella”, expresó la fuente. “Él está obsesionado desde el año pasado con las grabaciones de Horizon, y a ella eso no le gustaba. No quería que se embarque en otro proyecto” , añadió.

En las últimas semanas, el galán de Hollywood fue visto abrazo a dos mujeres en el restaurante Milano de Las Vegas. En la postal, el intérprete sonríe, aunque todavía luce su alianza de casado, según indicó The Daily Mail en una publicación.