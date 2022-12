Conflicto del neumático: Gobierno dictó conciliación obligatoria y evitó paro en Bridgestone, Fate y Pirelli

Después de un breve período de paz, la relación entre el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y las principales empresas del sector se volvió a tensionar, al punto de volver a anunciarse medidas de fuerza con un cese de actividades por 24 horas, que iban a comenzar a las 10 de la mañana de este miércoles y finalizarían a la misma hora del jueves. No obstante, el Ministerio de Trabajo dictó en la tarde de este martes la conciliación obligatoria, lo que pone una tregua a la disputa.

"El Ministerio de Trabajo nos ha notificado que ha dictado la conciliación obligatoria, retrotrayendo las circunstancias actuales mientras dura esta instancia, a la situación anterior a que se produzcan los hechos que hemos denunciado desde el SUTNA en las fábricas Bridgestone, FATE y Pirelli", señalaron desde el gremio SUTNA. Y agregaron: "El Sindicato ha decidido acatar esta conciliación por lo que quedan sin efecto las acciones gremiales anunciadas".

Además, indicaron que el miércoles 21 de diciembre a las 12 hs se llevará a cabo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la calle Alem.

El conflicto se desató la semana pasada con las suspensiones y despidos en Bidgestone que derivaron en medidas de fuerza y la intervención del ministerio de Trabajo bonaerense, donde se llevaron a cabo un par de reuniones sin llegar a una solución. De allí, el gremio resolvió aplicar un paro de 48 horas en la fábrica que dicha firma tiene en la localidad de Lavallol.

El secretario General del gremio, Alejandro Crespo, explicó a iProfesional que "la patronal violó el compromiso asumido el 29 de septiembre, alterando la paz social con la modificación arbitraria de puestos de trabajo, poniendo en riesgo la vida y la integridad psicofísica de los trabajadores". Desde el gremio entienden que hay "espíritu corporativo" de parte de las grandes firmas y, por eso, anunciaron la huelga -por ahora, suspendida- en las empresas Bridgestone, Fate y Pirelli.

Huelga porque no los dejaron ver Argentina-Francia

Pero esto no fue todo, porque en el medio se metió el Mundial de Fútbol. Antes de la final entre la Argentina y Francia, las empresas fijaron posición sobre la jornada laboral del domingo. Las tres compañías habilitaron al personal a no concurrir a cumplir tareas, pero mientras Bridgestone y Fate anunciaron que se descontaban las horas no trabajadas, Pirelli "rompió el molde" e informó al personal que las horas no trabajadas se abonarían como "permisos pagos". Eso sí, dejaron en claro que en los respectivos comedores funcionaba el televisor para ver "cómodamente" el partido.

Al respecto, Crespo sostuvo que "esta es una nueva actitud de espalda a los trabajadores, y a todo el pueblo argentino. Bridgestone Argentina y Fate (fábrica de telas engomadas) pretenden que en la extraordinaria jornada del domingo los empleados dejen a sus familias, amigos y seres queridos y vayan a trabajar".

Podría haber faltante de neumáticos con el cese de actividades

Subrayó que "se trata de un día de importancia extraordinaria para los trabajadores y todo el pueblo argentino; es una realidad irrefutable que sólo la puede desconocer quienes está de espaldas a tantas familias que esperan una alegría en medio de tantas penurias", agregando que "el grado de importancia de este evento sólo lo puede definir el propio pueblo argentino, no tienen esa facultad las patronales".

Por qué se desató el conflicto en Bridgestone

Sobre los despidos y suspensiones en Bridgestone, Crespo relató que "se han generado situaciones inadmisibles, donde se utilizan los servicios de control médico para desconocer certificados de los profesionales que atienen a los trabajadores y negar licencias".

Indicó que "se recurre a supervisores, capataces y jefes para presionar individualmente y en forma manifiestamente ilegal a los compañeros, desconociendo derechos adquiridos, intentando imponer tareas no previstas en los estándares, pretendiendo modificar unilateral e injustificadamente los métodos de trabajo, y buscando amedrentar al conjunto de los trabajadores a través de medidas disciplinarias caprichosas e injustas, suspensiones y despidos digitados".

El titular del SUTNA afirmó que "las patronales buscan justificar estas reprochables conductas en la conveniencia de incrementar los niveles de producción y disminuir lo que llaman "variantes negativas", pretendiendo desconocer la fundamental importancia que tienen derechos elementales de los trabajadores que velan por la seguridad y la dignidad en los puestos de trabajo".