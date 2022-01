"No compartimos el rumbo ni las medidas tomadas": duro mensaje de la Mesa de Enlace al Gobierno

En medio de la tensa situación entre el campo y el Gobierno Naciona, la Mesa de Enlace salió a cuestionar duramente a la administración de Alberto Fernández por la política agropecuaria.

"No compartimos ni el rumbo ni ninguna de las medidas tomadas y que nos permitimos reflejar los graves perjuicios que traerá al sector agropecuario y al país en general, y resaltar que no fuimos parte en ninguna de las decisiones que ha tomado el gobierno", remarcó el texto firmado por Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, Sociedad Rural y Coninagro. Esta última es la única que quedó en el CAA.

Las entidades afirmaron que han rechazado siempre "la intervención arbitraria en los mercados, en cualquiera de sus formas, que desnaturaliza las relaciones comerciales dentro de cada cadena y siempre impacta sobre la producción primaria y por el contrario es ahí donde la participación en forma virtuosa del Estado debe evitar los abusos de posiciones dominantes en la cadena y en favor de los pequeños y medianos productores equiparar los desbalances propios de las escalas productivas".

Consideran que esas medidas "perjudicaron a los productores de carne, limitaron exportaciones y ahora pretenden soluciones mágicas para el trigo y el maíz, indefectiblemente el descuento en el precio lo recibe el productor".

Y advirtieron que "solo basta con mirar a nuestros vecinos y analizar cuánto reciben ellos por lo que producen y qué inflación llevan sus economías. Allí no hay relatos, hay macroeconomía".

"El problema no está en el campo, está en la economía"

La Mesa de Enlace salió a cuestionar duramente a la administración de Alberto Fernández

Según la Mesa de Enlace, el problema no está en el campo, el problema está en la economía y es mucho más profundo y complejo: de allí sobresalen y se retroalimentan, la inflación y el déficit fiscal. ambos no son nuevos, sino instalados por décadas y no son abordados como corresponde".

Continuar leyendo la historia

"Se han comprometido como entidades que representan productores en todas las regiones y salimos a dialogar con gobernadores, funcionarios, cámaras y productores para juntos buscar caminos a una mayor producción para la generación de divisas al país. Pero lo cierto es que nos invitan a mesas y a diálogos, pero siempre sobre decisiones tomadas de antemano. No les ha servido el ejemplo de la historia reciente donde las intervenciones y sus consecuencias en la economía toda, aseguran idénticos resultados", indicaron.

Y añdieron que "la presión impositiva desbordada de toda lógica, diferencial cambiario del 100%, costos inflacionarios e intervenciones en los mercados terminan con menos exportaciones, menos ingresos de divisas, menos trabajo y una economía y sociedad pauperizada".

"Nuestros productores están decepcionados, hartos de ver como el Estado los deja sin nada, además del prejuicio ideológico con los que se los trata. Las asambleas en el interior profundo piden manifestar su enojo. Tienen razón, están sincerando lo que sienten", concluyeron

El portazo de la SRA y la CRA

Dos entidades del campo, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), pegaron un portazo y se desvincularon del Consejo Agroindustrial Argentino, situación que tensa aún más la relación entre el campo y el Gobierno Nacional.

La decisión fue tomada cuatro días después de que el Gobierno publicara en el Boletín Oficial el decreto 911 y dos resoluciones que definieron la política de exportación de carnes vacuna. Allí, entre los puntos más destacado, figura la prohibición de exportar siete cortes populares de carne hasta 2023, con el objetivo de abastecer el mercado interno. Un aspecto que fue duramente criticado.

Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales

Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales

Con todo, este jueves por la noche la SRA indicó que "en el marco de no haber podido encontrar los consensos necesarios dentro de este espacio, la Sociedad Rural Argentina ha decidido retirarse de dicha iniciativa. Desde la entidad vamos a seguir bregando por reglas claras y de largo plazo con el objetivo de darle sostenibilidad a la producción agropecuaria".

"Entendemos que el funcionamiento adoptado en las últimas semanas no es el que aspiramos los productores", declaró Nicolás Pino, presidente de la entidad.

El comunicado de CRA fue más duro aún. "Habiendo analizado los hechos transcurridos y las medidas anunciadas en los últimos 18 meses por parte del Gobierno, algunas de ellas siendo tratadas previamente con representantes del CAA, entendemos que los perjuicios que recayeron sobre los productores representados legítimamente por nuestra entidad ameritan que nos desvinculemos de dicho Consejo".

"Más aun, cuando regirán restricciones a las exportaciones de cortes de carne vacuna hasta 2023, a contramano de los propósitos de la creación del CAA", agrega el comunicado.

La entidad destacó que el objetivo original del CAA era impulsar las exportaciones y la creación de puestos de trabajo "ambas ideas desnaturalizadas de cuajo, por el cierre de exportaciones, cupos, etc".

"Las pocas medidas tomadas en relación al CAA, han sostenido las diferencias y han significado un severo perjuicio a la producción primaria", indica.

"Frente a la realidad, las bases confederadas venían solicitando hace meses el alejamiento, para evitar avalar con nuestra participación medidas a nivel de gobierno que solo sirven para otorgar prebendas y privilegios a otros intereses sectoriales, y que perjudican a los productores", sostiene el comunicado, que apunta también a la distorsión de precios de los exportadores de granos.

"Por todo ello, el Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas ha decidido desvincularse del Consejo Agroindustrial Argentino y retirar a sus técnicos y representantes en las mesas de trabajo", concluye.