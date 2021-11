Colombiana Rappi planea OPI en EE.UU. en 2022, dice cofundador

(Bloomberg) -- La aplicación colombiana de reparto Rappi Inc. se prepara para salir a bolsa el próximo año, en lo que sería una de las ofertas públicas de mayor relevancia en Estados Unidos para una empresa latinoamericana.

La empresa respaldada por SoftBank Group Corp. ha mantenido conversaciones informales con bancos y planea contratar asesores y preparar su documentación para salir a bolsa en el primer semestre de 2022, dijo el cofundador Juan Pablo Ortega en el marco de la conferencia Web Summit en Lisboa. La oferta pública inicial se realizaría más adelante en el año.

“Planeamos realizar una oferta pública inicial en EE.UU. el próximo año”, dijo a los periodistas.

Un representante de Rappi dijo en una declaración enviada por correo electrónico que no se han iniciado conversaciones o acciones externas con respecto a una OPI de la empresa, y que las declaraciones de Ortega son sus “sentimientos personales” que no representan los objetivos de la empresa.

Rappi sería la última startup en la categoría bajo demanda en aventurarse a los mercados públicos. Su negocio se superpone con DoorDash Inc. al igual que Uber Technologies Inc., que también cotizan en bolsa.

Los capitalistas de riesgo ven cada vez más a América Latina como una región con potencial de crecimiento a medida que la adopción de la tecnología llega a los mercados más consolidados. El banco digital brasileño NuBank busca una valoración de hasta US$50.600 millones en su oferta pública inicial.

Rappi fue valorada en US$5.250 millones tras una ronda de financiamiento de US$500 millones en julio, según el proveedor de datos PitchBook. Entre los inversionistas figuran Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y Tiger Global Management.

Nota Original:SoftBank-Backed Rappi Planning U.S. IPO in 2022, Co-Founder Says

