Cobre termina racha bajista de siete meses en noviembre: Gráfico

(Bloomberg) -- El cobre registró en noviembre su mayor avance mensual desde abril de 2021, ya que los inversionistas apuestan a que China podría flexibilizar las políticas de "covid cero" e impulsar la demanda en la principal economía consumidora de metales. Los precios aumentaron alrededor de un 10% en la Bolsa de Metales de Londres durante el mes, dando fin a una racha de siete meses de pérdidas. La percepción alcista del mercado también se beneficia del hecho de que el país anunció la semana pasa un plan para reducir los requisitos de reserva en los bancos para impulsar la oferta monetaria.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.