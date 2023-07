Estas cifras reflejan cómo los grandes anunciantes continúan desesperándose por patrocinar los eventos deportivos "premium"

A pesar de la atonía general de la economía publicitaria, los anunciantes siguen pagando grandes cantidades de dinero para patrocinar los deportes en directo. De hecho, han estado invirtiendo grandes sumas de dinero, especialmente, en los eventos premium como la Copa del Mundo Femenina, la Super Bowl LVIII y los Juegos Olímpicos de Verano de París.

A mediados de junio, cuando las negociaciones publicitarias anticipadas suelen estar en pleno apogeo, Fox Sports saltó a los titulares al anunciar que había vendido el 90% de todo el inventario comercial para la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Mike Petruzzi, vicepresidente senior de ventas de Fox, señaló que los ingresos publicitarios de este año son aproximadamente un 50% superiores a los de 2019. Entre las categorías de productos más destacadas se encuentran: automoción, seguros, telecomunicaciones, tecnología y marcas de aperitivos.

Además, Peter Lazarus, vicepresidente ejecutivo de ventas publicitarias y asociaciones de NBC Sports, dijo la semana pasada que el inventario comercial para la Copa Mundial Femenina se había vendido prácticamente en su totalidad en la cadena en español Telemundo.

El evento cuatrienal, de un mes de duración, comienza el 20 de julio en las naciones anfitrionas, Australia y Nueva Zelanda. A pesar de la diferencia horaria, la Copa Mundial Femenina marca unas cuantas casillas importantes para los anunciantes. El fútbol ha ido creciendo en popularidad con una base de aficionados joven y diversa, y los índices de audiencia de muchos acontecimientos deportivos femeninos han ido en aumento (el March Madness femenino de 2023 batió récords de audiencia).