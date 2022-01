La CIDH archivó una demanda presentada por un senador colombiano porque él desistió del caso

Publicaciones que afirman que el senador colombiano Iván Cepeda sufrió un "duro revés" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque esta decidió "no ampararlo", se han compartido más de 2.400 veces en redes sociales al menos desde el 25 de enero de 2022, después de que ese organismo archivara una demanda presentada por el congresista por "persecución judicial" en su país. Pero el enunciado es engañoso: la CIDH cerró el proceso porque el mismo Cepeda desistió del caso, informó la agencia jurídica del Estado colombiano.

"Duro revés para Iván Cepeda, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) no quiso ampararlo por la amplia gama de denuncias que tiene en su contra. Iván Cepeda fue por lana y salió trasquilado", dice una publicación en Facebook que fue replicada en esa red social (1, 2, 3) y en Twitter.

La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos que tiene entre sus funciones"recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegan violaciones a los derechos humanos".

Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, presentó una denuncia ante esa comisión el 13 de diciembre de 2013, en contra del Estado colombiano, donde alegó la violación a sus "garantías judiciales", debido a dos investigaciones que abrió ese año la Procuraduría General de la Nación colombiana en su contra.

El senador fue absuelto de dichas investigaciones en 2015 y 2018, según informó el 24 de enero de 2022 la misma Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad encargada de hacer frente a las demandas que se cursan en la CIDH en contra de Colombia.

"En el marco de las investigaciones disciplinarias se produjeron decisiones de archivo y de absolución a favor del señor Cepeda en los años 2015 y 2018, respectivamente", dijo la Agencia en su comunicado.

Tras dichas absoluciones, según la agencia, "los representantes del señor Cepeda Castro comunicaron a la CIDH su intención de desistir del trámite del caso".

Así lo confirmó también el senador a la AFP: "Se trata de procesos disciplinarios que afortunadamente en mi caso no prosperaron. En su momento tomamos la decisión de recurrir ante la Comisión Interamericana con el objeto preventivo de evitar que se me sancionara o intentara inhabilitar. Y pues no se dio tal cosa, por esa razón, extinguida la causa, no hubo necesidad de seguir adelantando la acción ante la Comisión".

Uno de los casos por los que el senador resultó absuelto en 2018 fue una investigación de la Procuraduría a raíz de una demanda presentada en 2013 por el expresidente (2002-2010) y entonces senador, Álvaro Uribe Vélez, quien acusó a Cepeda de extralimitarse en sus funciones como congresista.

El otro caso fue una indagación que la Procuraduría abrió también en 2013 atendiendo una denuncia interpuesta en contra de Cepeda en 2011, por haber apoyado el retorno de familias campesinas a una finca conocida como Las Pavas, en el departamento de Bolívar (norte), en medio de un pleito por la propiedad de la tierra con una empresa agrícola. El representante legal de la empresa fue el que interpuso la queja ante la Procuraduría.