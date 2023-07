Christopher Nolan no está contento con el estreno simultaneo de Barbie y Oppenheimer según fuentes cercanas

Este año no ha sido generoso con sus estrenos de cine, desde que Ant-Man and the Wasp: Quantumania (60%) no tuvo el éxito esperado, hasta The Flash (60%) que simplemente no hizo buenos números en taquilla, ni siquiera Indiana Jones y El Dial del Destino (63%) ha destacado. Pero desde que se anunció que Barbie y Oppenheimer se estrenarían el mismo fin de semana, al ser películas tan distintas, se ha generado un fenómeno de interés por ambas cintas. El único que parece no encontrarle la gracia es al mismo director de Oppenheimer, Christopher Nolan.

En un principio el estreno simultaneo puede parecer una coincidencia y nada más, pero una vez que se analiza la situación de Christopher Nolan con Warner, puede que uno empiece a sospechar que hay algo más. Nolan trabajó por mucho tiempo con Warner y parecía una alianza ideal. Fue con la productora que Nolan alcanzó la fama y estrenó sus proyectos más famosos como Batman Inicia (84%), El Origen (86%), Interestelar (71%) y Dunkerque (92%). Todo se mantuvo en orden hasta que la pandemia cambió las reglas del juego y fue cuando director y productora no lograron conciliar sus intereses.

Cuando la pandemia obligó a todo el mundo a quedarse en casa hubo un boom en las plataformas, y aunque poco a poco la vida volvía a la normalidad, lo cierto es que no fue fácil que la gente volviera al cine. Varias productoras entonces aplicaron estrenos simultáneos de sus películas en el cine y en streaming. Esa decisión parecía ideal en el momento, pero también había varios artistas que luchaban por regresarle al cine su lugar.

Christopher Nolan fue uno de los principales defensores del cine, y cuando llegó el momento de estrenar su cinta Tenet (83%) en el 2020 insistió que fuera exclusivamente en cines. Warner cumplió con la demanda de Nolan, pero lo esperado pasó, y la cinta no recaudó el dinero esperado. Tiempo después Warner anunció que su lista de películas para el año 2021 se estrenarían por medio de su plataforma únicamente. Nolan entonces criticó abiertamente esa decisión.

A mediados del 2021 fue que se hizo público el nuevo proyecto de Nolan, una película sobre J. Robert Oppenheimer y la creación de la bomba atómica, pero en esta ocasión colaboraría con Universal. Esto convierte a Oppenheimer en el primer proyecto del director con otra productora en años. Ahora con todo ese contexto de por medio, el estreno de Barbie, una de las apuestas más grandes de Warner de este año, el mismo día que Oppenheimer parece sospechoso.

Desde luego se le ha preguntado al respecto al director en varias ocasiones, y él solo responde que es afortunado que la gente tenga opciones tan diferentes para ver en el cine. Mostrándose siempre respetuoso no hace alusión a que esto le moleste, pero parece que eso es solo frente a las cámaras. Es a través de Insider que cuatro fuentes anónimas dicen que el director está realmente molesto, especialmente porque desde hace años en la industria se le conoce a el fin de semana a la mitad de Julio como "el fin de semana de Nolan".

Obviamente no hay manera de comprobar que Warner programó el estreno de Barbie, específicamente para molestar a Nolan. Lo que si queda claro es que a la productora le hace falta un gran éxito, pues su situación económica no es la mejor y después de que The Flash no lograra los números deseados en taquilla, Barbie parece su apuesta más fuerte.

Sin importar las intenciones de Warner, lo que nadie pudo predecir fue la reacción del público ante el estreno simultaneo, creando una especie de marketing gratuito por la cantidad de memes al respecto. Esta inesperada publicidad le viene bien a las dos cintas y las han convertido en las películas más esperadas del verano. Esta supuesta rivalidad terminó siendo de lo más beneficioso, particularmente porque las primeras reacciones a ambas películas son positivas.

