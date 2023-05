Christophe Galtier, el primero en hablar de la sanción a Lionel Messi: qué le dijo el club y qué piensa el DT

Christophe Galtier, entrenador de PSG, optó por no hablar de la sanción a Lionel Messi, pero confirmó que el club le informó del castigo a comienzos de semana - Créditos: @ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

El entrenador de PSG, Christophe Galtier, habló por primera vez de la sanción a Lionel Messi por su viaje a Arabia Saudita. Lo hizo en la conferencia de prensa previa al partido de este domingo ante Troyes, por la Ligue 1: “Repasemos la cronología. Mi dirección deportiva me informó a principios de semana de su decisión de suspender a Leo. Entonces tomé la decisión de no hacer comentarios al respecto”, dijo el DT, cuyo ciclo al frente del equipo concluiría al final de la temporada; una campaña en la que no pudo pasar más allá de los octavos de final de la Champions League, el gran objetivo del club.

La palabra de Galtier fue la confirmación oficial por parte del club parisino del castigo al astro argentino, en medio de rumores sobre su futuro. El cortocircuito con la comisión directiva que encabeza el qatarí Nasser Al-Khelaifi parece encaminarse al divorcio definitivo, y ni el club ni el futbolista firmarían el año opcional que figura en su contrato, rubricado en agosto de 2021. Las críticas a viva voz de los hinchas, que protestaron en la sede del club, también contribuyeron a que el clima diste de ser el mejor.

En este sentido, la prensa francesa se pregunta si la Pulga volverá a calzarse la camiseta de PSG antes de que termine su contrato. Este viernes tampoco se entrenó con sus compañeros, cumpliendo así el cuarto día de una sanción de dos semanas que incluirá dos partidos oficiales por la liga francesa: contra Troyes y ante Ajaccio. El 3 de junio y contra Clermont podría ser su último encuentro oficial en el Parque de los Príncipes.

Galtier también se refirió a los reclamos de los hinchas (en su mayoría “ultras” o “barras”) que protestaron en la sede del club parisino e incluso fueron a la casa del brasileño Neymar. “¿Volveremos a ver a Neymar la próxima temporada? Ya estoy muy concentrado en nuestros últimos cinco partidos y veremos qué pasa la próxima temporada. En cuanto a la reunión frente a la casa de un jugador, tenemos que tener cuidado con eso y la privacidad sigue siendo privacidad. Puedo entender el enfado, la decepción de nuestros seguidores, la manifestación ante la sede, nuestro lugar de trabajo, pero no acepto que vayamos a casa de un jugador porque puede haber exabruptos, ya que nuestra sociedad se ha vuelto loca. ¿Insultos contra mí? Estoy expuesto como entrenador, lo entiendo pero sigo centrado”, explicó el entrenador de PSG.

🎙 Conferencia de prensa de Christophe Galtier antes de Troyes 🆚 Paris Saint-Germain 🔴🔵https://t.co/iQWfTpdV1K — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 5, 2023

El DT, que tiene contrato por un año más pero no sabe aún si seguirá en el banco de suplentes del Parque de los Príncipes, arremetió también contra la prensa durante su conferencia. “Hay un abismo entre lo que se puede escribir y lo que vivimos a diario”, protestó. Y añadió: “Las noticias de principios de semana con la sanción de Leo Messi, las contraprestaciones... Pero insisto, hay una gran distancia, también, entre lo que se puede inventar y la vida del vestuario. No es un momento agradable, pero hay un objetivo que alcanzar y estamos trabajando para ello. He visto la reacción del plantel tras la derrota contra el Lorient, estamos todos concentrados. Hay un título que ganar, debemos mantener nuestro liderato. Es una temporada muy especial, no sólo en la Ligue 1. La realidad del vestuario me demuestra que los jugadores quieren conseguir el título”.

Además, Galtier negó que los vaivenes en el torneo doméstico (PSG perdió como local la semana pasada ante Lorient, por ejemplo) tuvieran que ver con una supuesta “relajación” de los futbolistas: “Tenemos, en nuestra liga, un segundo clasificado y un tercer equipo que tienen muchos puntos y están en una buena dinámica. Las derrotas que sufrimos no tienen que ver con una relajación, sino con las lesiones, con el cansancio de esta temporada tan singular. En estos casos tenemos que estar unidos, liberar los partidos y hacer que todos luchen por el mismo objetivo: ser campeones”.

La protesta de los hinchas de PSG en la sede del club

Todos en el club saben que el bicampeonato en la Ligue 1 sería un premio consuelo. Las expectativas eran luchar hasta el final por el título en la Champions y se esfumaron en octavos de final. Apenas, en octavos de final. Pero, más allá de la sanción a Messi y el revuelo mundial, mucho peor sería capitular ante el Olympique de Marsella (escolta, a cinco puntos). Justo ante Marsella. Eso implicaría un golpe al orgullo del equipo y, también de los hinchas. Un golpe que a la actual conducción del club le costaría demasiado asimilar. Y no habría petrodólares que alcanzaran para cicatrizarlo.

“No se toca a Messi”, dice el DT de Nantes

“No se toca a Messi”: Antoine Kombouaré, exjugador y exentrenador del PSG, fue tajante este viernes contra el “linchamiento” de Lionel Messi, sancionado por dos semanas por el club parisino tras su viaje a Arabia Saudita. “Me da igual lo que pase sobre el terreno de juego, los problemas del PSG. Yo amo al jugador. No se toca a Messi, haga lo que haga”, dijo el actual entrenador del Nantes al ser preguntado sobre el astro argentino en una conferencia de prensa en Nantes. “Nos estamos lanzando sobre un tipo, es vergonzoso (...) Si se va, estoy contento, no lo merecemos”, insistió.

Precisando que la gestión de la escapada de Messi no era de su competencia, Kombouaré atacó sobre todo las críticas al rendimiento del astro argentino sobre el césped. “Si yo tuviera a Messi le diría: ‘Te quedás adelante, no corras nunca, no defiendas nunca. Sin embargo, si te damos la pelota, quiero verte jugar, divertirte, brillar’. Pero esa es mi opinión de apasionado del juego”, detalló.

(Con información de la agencia AFP).