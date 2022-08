Chef de CDMX triunfa con su cocina de autor en Rosarito: Baja Window to the South

Baja California está llena de talentos, entre estos los diversos chefs en la región, ya sea originarios del estado o que llegaron aquí por diversas situaciones y decidieron establecerse en alguno de los municipios, como es el caso del chef Richard Chiñas, uno de los mejores cocineros en Rosarito, actualmente es el chef ejecutivo en el restaurante Lazzo de Tinto Rancho El Descanso ubicado en el mismo municipio.

El chef Chiñas es originario de la ciudad de México y desde hace dos años está trabajando en dos restaurantes bajo el concepto de su propia creación, asegura que el público lo ha aceptado bastante bien, debido a su propuesta gastronómica diferente a lo que se ofrece de manera local.

El chef Mario Medina asegura que Lazzo de Tinto ha sido unos de los pilares y de los puntos de arranque de la nueva gastronomía en Rosarito. Chiñas agregó que el comienzo de su carrera en Rosarito inició durante la pandemia, en la cual uno de sus ex compañeros de CDMX le comentó sobre el trabajo en este municipio costero, Richar envía su currículum, es seleccionado y comienzan con la creación del concepto del restaurante. Primero fue presentada la cocina de autor, la cual fue consolidándose con la popularidad de los consumidores.

Al inicio se contaba con un menú de 170 platillos con diversos métodos de preparación y con el uso de productos locales como pescados y mariscos; posterior a esto se abrió otro restaurante en Marina de Palmira en La Paz, Baja California Sur. Durante este año se ganó el premio al Fine Dining avalado por CANIRAC, demostrando que su propuesta culinaria, presentaciones y combinaciones son del agrado de los comensales.Por último, el chef Richard preparó un avocado toast con láminas de filete, cebolla, pimiento morrón, salsa y un huevo estrellado de codorniz, contando con una propuesta diferente al típico “avocado toast” que se conoce.

