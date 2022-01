CFE, Sempra llegan a acuerdo no vinculante en plan gas natural

(Bloomberg) -- La Comisión Federal de Electricidad de México, o CFE, desarrollará en conjunto con la estadounidense Sempra Energy una terminal de licuefacción de gas natural en Topolobampo, Sinaloa, según un comunicado de la CFE.

El acuerdo considera el uso potencial de la capacidad excedentaria de transporte y gas natural de la CFE.

La reanudación del gasoducto Guaymas-El Oro en una nueva ruta que “deriva del entendimiento mutuo entre la comunidad yaqui y la CFE” ocurre tras conflicto con las comunidades indígenas yaquis en el área.

El plan incluye el proyecto Vista Pacifico LNG y la terminal de regasificación de LNG en La Paz, Baja California Sur.

El desarrollo de la terminal de licuefacción permitirá “aumentar el suministro de combustible a las instalaciones de generación de CFE en Baja California Sur, en apego al compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador para abastecer al estado de energía eléctrica de bajo costo y combustibles menos contaminantes y más amigables con el medio ambiente”, indica el comunicado de la CFE.

