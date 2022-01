CES 2022: Nvidia apostará en grande por el gaming este año con todo tipo de mejoras

CES 2022 iniciará formalmente mañana, pero algunas compañías han decidido abrir el evento horas antes y una de las presentaciones más esperadas era la de Nvidia, compañía que vive un éxito sin precedente gracias a su especialización en el PC Gaming. La apuesta de la empresa norteamericana es cada vez más grande y 2022 se perfila como un año importante para sus fans por todo lo que viene en camino.

Una nueva línea de laptops con tecnología de Nvidia

Nvidia abrió el CES 2022 con grandes anuncios que sin duda llamarán la atención de los jugadores de PC. De inicio, la compañía reveló que más de 160 laptops de distintas compañías están siendo creadas y serán lanzadas al mercado teniendo como base la arquitectura Nvidia Ampere y considerando en todo momento la experiencia de juego y las posibilidades de creación. Estos equipos ya toman en cuenta el soporte para ray tracing así como la tecnología Nvidia DLSS, por lo que se trata de hardware portátil muy poderoso.

Más de 160 laptops basadas en tecnología de Nvidia llegarán al mercado

Por otra parte, Nvidia anunció la integración de GeForce RTX 3080 Ti para toda una línea de laptops que lucirán en todo su esplendor desplegando gráficos potenciados por 16 GB de GDDR6, además de que en términos de hardware y rendimiento, la compañía asegura que se trata de equipos superiores a una PC de escritorio Nvidia Titan RTX. De acuerdo con la información, esta línea de laptops Nvidia RTX 3080 Ti tendrá un precio sugerido inicial de $2499 USD.

Laptops Nvidia RTX 3080 Ti

RTX 3050: el paso obligado de actualización para juego en PC

Ahora bien, para los usuarios de PC también hay noticias interesantes ya que Nvidia reveló la serie RTX 3050, primera GPU de escritorio de su clase que tiene como objetivo brindar una experiencia estable y capaz de desplegar videojuegos con soporte para ray tracing a 60 cuadros por segundo. Gracias a sus núcleos RT de segunda generación, así como a sus núcleos Tensor de tercera generación para DLSS, la GPU RTX 3050 es considerada por Nvidia como el paso adecuado de actualización para los jugadores que todavía usan hardware GTX. Asimismo, este hardware cuenta con 8GB de memoria GDDR6 y estará disponible a partir del 27 de enero con un precio sugerido de $249 USD.

Nvidia RTX 3050, una realidad para los jugadores de PC

Nuevos juegos con soporte para RTX y DLSS

En cuanto a la experiencia de videojuegos, Nvidia anunció que habrá 10 títulos más con soporte para trazado de rayos acelerado (RTX) y DLSS para brindar una experiencia más realista y con un despliegue gráfico sin precedente. Los juegos que recibirán compatibilidad con RTX son los siguientes:

The Day Before

Rainbow Six Extraction

Escape From Tarkov

SUPER PEOPLE

Dying Light 2 Stay Human

HITMAN III

Voidtrain

The Anacrusis

Phantasy Star Online 2

Ratten Reich

Monitores especializados en esports

El desempeño visual es esencial a nivel competitivo y Nvidia lo sabe, tanto que una de sus apuestas este año tiene que ver con monitores 1440p de 27 pulgadas y 300Hz pensados para los esports. De acuerdo con la compañía, sus investigaciones han arrojado como resultado que los monitores 1440p de 27 pulgadas pueden brindar una pequeña, pero poderosa, ventaja respecto al estándar actual. Estos equipos contarán con soporte para las funciones Esports Vibrance, Dual-Format y Reflex Analyzer.

Monitores Nvidia para eSports

Ge Force Now sigue creciendo

Finalmente, Nvidia destacó el avance en su estrategia para GeForce Now, servicio que permite acceso a videojuegos desde distintos dispositivos. De inicio, la compañía celebró la renovación de su acuerdo con EA anunciando la llegada de Battlefield 4 y Battlefield V. De la misma forma, confirmó su relación con Samsung para que sus Smart TV vengan con GeForce Now integrado. Por último, Nvidia destacó su acuerdo con AT&T para encargarse del mejor uso de la tecnología 5G en GeForce Now.

GeForce Now se sigue abriendo paso

