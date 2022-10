El caso detrás de ’El Ángel de la Muerte’: el enfermero que asesinó a 40 pacientes

La realidad es más escalofriante que la ficción y la película El ángel de la muerte lo demuestra, al seguir la historia real de Charles Cullen, un enfermero que asesinó al menos a 40 personas durante su carrera.

En la nueva película de Netflix podemos ver a Eddie Redmayne como el asesino en cuestión y a Jessica Chastain como Amy Loughren, la enfermera que descubrió que su amigo y compañero es responsable de misteriosas muertes en el hospital donde trabajan.

Se trata de la primera película en inglés del guionista danés Tobias Lindholm y es una adaptación del libro de 2013 The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder del periodista Charles Graeber.

Graeber pasó seis años investigando el caso de Cullen e incluso habló con él en prisión.

El ángel de la muerte: historia real de Charles Cullen

Aunque en la película todo lo relacionado a la vida de Charles se mantiene rodeado de misterio, él nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey en una familia católica irlandesa y de clase trabajadora.

Su papá murió después de que él nació y su mamá cuando estaba en la escuela secundaria. Siempre se le describió como una persona reservada

Tras un intento de suicidio (de varios) en 1984, Charles Cullen se matriculó en la escuela de enfermería en Montclair, Nueva Jersey. De acuerdo al New York Times, pasó por varios trabajos para financiar sus estudios.

Eventualmente se casó con una mujer llamada Adrianne Taub con la que tuvo dos hijas, pero el matrimonio se disolvió en 1993 debido al comportamiento errático de Cullen.

Fue en el 2003, a los 44 años de edad, que Charles Cullen fue arrestado por asesinatos seriales.

La verdadera Amy Loughren

Otra figura fundamental de El ángel de muerte es Amy, la mujer que descubre y prácticamente atrapa al asesino.

En la vida real, Amy Loughren también era una mamá soltera que trabajaba en el Hospital Sumerset en Nueva Jersey. Vivía en l norte de Nueva York con sus dos hijas.

Todo era un poco más complicado debido a una enfermedad cardiaca, cardiomiopatía, que le llegaba a producir episodios de jadeos (algo que puede verse en la película).

En este video puedes ver lado a lado a Jessica Chastain y a la verdadera Amy Loughren:

La amistad entre Amy y Charles Cullen

Corría el año del 2002 cuando Charles Cullen comenzó a trabajar en el Centro Médico Sumerset, en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU). Allí conoció a Amy Loughren.

Formaron una amistad laboral muy cercana. Recientemente Amy dijo en una entrevista en BBC Radio que eran tan cercanos que “sabíamos lo que el otro estaba pensando”.

“Estábamos muy unidos por el trauma de esta en la UCI, donde todos los días son de vida o muerte”, recuerda Amy en la entrevista.

Amy relata que en el mismo 2002 Charles fue despedido del hospital y que ella y otras personas estaban enojadas y que era injustificado, pues parecía buen enfermero.

“Nadie pesó que estaba siendo despedido porque estaba lastimando a personas”, dijo Amy sobre el incidente.

Las sospechas

Posteriormente, dos detectives se acercaron a Amy para pedirle ayuda para investigar a Charles, pues ya lo tenían en la mira como sospechoso de asesinato en otros hospitales.

Ante la duda puesta por los detectives, Amy miró los registros de Cullen en un sistema llamado Cerner.

Así fue como ella y los detectives llegaron a la conclusión de que Charles Cullen le había administrado dosis letales de medicamento a pacientes en distintos hospitales en sus 16 años de carrera.

Lo peor de todo es que aunque había registros de acusaciones de mal manejo de medicamentos, acoso a compañeros y muertes sospechosas de pacientes a su cargo, nunca tuvo problemas para encontrar un nuevo trabajo.

Los detectives le pidieron ayuda para que ella siguiera hablando con Charles como siempre para encontrar más evidencias o hasta una declaración.

Aunque en El ángel de la muerte las hijas de Amy Loughren nunca se enteran de nada, en la vida real Amy le contó lo que estaba pasando a Alex, su hija mayor que en ese entonces tenía once años.

Amy sabía la importancia de ayudar en el caso, pero no quería arriesgar a sus hijas en el proceso. Alex fue quien la terminó de convencer de ayudar a los detecives.

Amy recuerda que las palabras de su hija fueron “Mamá, está asesinando gente. No me importa si nos tenemos que mudar. No me importa lo que la gente piense de ti. Tenemos que hacerlo.”

amy loughren charles cullen

Foto: Netflix

El arresto de ‘el ángel de la muerte’

En la película vemos que una de las escenas más intensas es cuando Amy usa un micrófono y va a cenar co Charlie para intentar hacer que confiese.

En la historia real de Charlie Cullen esto fue más complicado, pues casi no sucede debido a que semanas anteriores, por su problema cardíaco, le colocaron un marcapasos a Amy.

A los detectives les preocupaba que tener un micrófono pudiera afectar el funcionamiento del aparato médico. Pero Amy los convenció de hacerlo.

Loughren lo confrontó sobre los asesinatos y, en lugar de verse a punto de explotar como en la película, en la vida real se le veía más combativo.

“Voy a caer peleando”, fue lo único que le dijo a Amy.

Aunque no confesó, fue arrestado por autoridades locales.

Finalmente, Cullen confesó diciendo que responsable de unas 40 muertes, aunque incluso se llegó a sospechar que quizás hubo unas 400 víctimas.

En 2006 fue condenado a 18 cadenas perpetuas.