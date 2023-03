Carmen Barbieri apuntó contra Nazarena Vélez y las angelitas salieron al cruce y la liquidaron: “Es una desubicada”

Nuevo round: Carmen Barbieri cruzó a Yanina Latorre y Nazarena Vélez y ellas le respondieron (Foto de archivo: captura de video) - Créditos: @captura de video

Uno de los escándalos mediáticos más resonantes de la temporada sumó un nuevo capítulo. Semanas atrás, estalló una polémica que tuvo a Federico Bal como protagonista y que aún sigue activa: le fue infiel a su novia reiteradas veces, ella lo descubrió y compartió los chats con la evidencia. Pero, ahora, ocurrió un cruce entre otros actores de la historia. Carmen Barbieri, madre del actor, apuntó contra Nazarena Vélez, Yanina Latorre y Marcela Feudale, y las angelitas le contestaron en vivo en LAM (América).

“Está medio atragantada con tres de ustedes”, lanzó Ángel De Brito durante el programa del jueves. ¿Con quién estaba cruzada Barbieri? Con Vélez, Latorre y Feudale. “¡Qué densa que es!”, respondió Marcela. Ante esto, el foco de la situación fue que Carmen “imitó fuera del aire” a las angelitas y eso no les cayó nada bien. Ellas, fieles a su estilo, soltaron las lenguas para salir al cruce.

“Hizo burla y jodió bastante en el programa porque es una desubicada, después hablás de ella y se enloquece”, expuso Latorre y sostuvo que Carmen “está haciendo un circo de la infidelidad” de su hijo. Por su parte, Feudale, también apuntó contra la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine): “A mí me hizo burla y no sé por qué. No dije nada fuera del lugar, al contrario, le dije que el hijo salga de ese lugar donde se pone, porque tiene 35 años para defenderse solo y hacer lo que quiera. Ella lo único que puede acotar es ‘si, mi hijo es infiel’ y, punto”.

Asimismo, la locutora recalcó que no tiene nada personal con Carmen, aunque no dudó en responderle en vivo: “No me rasco la espalda, es la cucaracha que se me cae y la busco”, explicó sobre el artefacto que utiliza cuando está en el programa. “Yo tengo el orificio auditivo muy chiquito. ¿Entendiste? No me rasco la espalda, y si lo hiciera porque tengo algún tipo de problema, hacés muy mal en reírte de la gente porque no sabés lo que puede estar pasando. Un beso”, concluyó molesta.

Tras la acalorada conversación, en LAM pasaron el móvil que hizo Barbieri con Alejandro Castelo donde apuntó sin filtro contra Latorre, a quien tiene bloqueada en el celular. “Lo hago para no enojarme, para no contestar algo que no me gustó, no quiero discutir. No me enojé, me molesta lo que dice, la bloqueo y ya está” sostuvo y reveló que no recordaba lo que dijo por lo “tan insignificante” que era.

A su vez, comentó que desbloqueó a Ángel de Brito pero no así a Yanina, porque “no tenía tiempo”.

“Yo soy una artista, trabajo de hacer reír”, manifestó. En cuanto a su hijo, reconoció que tiene una “personalidad difícil” y que está “tratando de corregir cosas”: “Se enamora de las mujeres, pero después de un tiempo a esa mujer que ama la hiere sin querer. Está hablando con un psicólogo”. En cuanto a su exnuera, remarcó que “le duele” lo que le pasa, pero que no habló con ella porque “todo se lo manda a Yanina” y”no quiere que se enteren lo que va a decir”.

Por otra parte, también habló sobre Nazarena Vélez, con quien fue “familia” en el pasado, cuando sus hijos fueron pareja. Compartieron un tape donde la angelita dijo: “Yo la admiro a Carmen, por cómo puede nadar en la mier... con una tranquilidad. Es un elogio, hasta cuando se embarra sale bien parada y habla y lo capitaliza”.

“No voy a contestar. Los soret... flotan... y yo salgo de la mie... Horrible, no voy a hablar del tema”, lanzó la conductora sin intenciones de hacer comentarios. Para cerrar, remató con ironía: “Los sore... flotan, la mier... no. Te ahogás en la mierda. Yo nado y otros flotan”.