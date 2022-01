Carmen Arrufat, emocionada por su fichaje en 'Élite'

Aunque todavía no se ha estrenado la quinta temporada, Élite ha presentado a los cinco nuevos alumnos que formarán parte de Las Encinas. Después de conocer a André Lamoglia y Valentina Zenere, que llegan en los próximos capítulos (aunque la fecha no se ha confirmado aún) Álvaro de Juana (Amar es para siempre, HIT), Ana Bokesa (Centro médico, La que se avecina), Álex Pastrana (El internado, Los protegidos), Ander Puig (Los espabilados) y Carmen Arrufat (La inocencia, Todos mienten) serán los rostros que revolucionarán las clases y que se enfrentarán a las nuevas tramas creadas por Jaime Vaca, Carlos Montero y Diego Madrona. "Muy heavy. No tengo palabras para definir lo emocionada que estoy. Solo puedo decir gracias, gracias y gracias. Muy contenta de empezar esta aventura. Que se preparen Las Encinas, que esta nueva generación viene fuerte", ha escrito muy emocionada la que fuera protagonista de la primera temporada de la ficción de TVE protagonizada por Daniel Grao.

VER GALERÍA

'Élite' ya prepara su quinta temporada: ¡cuidado, spoiler!

¡Cuidado spoilers! Tras la marcha de Miguel Bernardeau (Guzman) y de Arón Piper (Ander) al final de cuarta temporada y a la espera de qué puede pasar con el resto de personajes durante los nuevos capítulos que lleguen (que es posible que alguno más cause baja por lo que nos tienen acostumbrados las tramas), los actores se incorporarán a las siguientes historias que ocurran después del final de la quinta. Y aunque algunos de ellos empezarán en esta aventura adolescente, lo cierto es que Álvaro de Juana y Carmen Arrufat están más acotumbrados a los líos y enfrentamientos que pueden surgir en el instituto, ya que ambos han formado parte de HIT, la serie y que ha triunfado en Televisión Española con su primera y segunda temporada.

Pero no son los únicos, aunque su nombre no es de los más conocidos del panorama televisivo, Álex Pastrana también formó parte de El internado y Los Protegidos, por lo que las disputas, las mentiras y los posibles asesinatos a los que el equipo de guionistas nos tienen acostumbrados no serán nada difíciles para él. Ana Bokesa y Ander Puig sí se estrenarán durante las las próximas entregas en este tipo de ficciones, aunque seguro que ambos nadarán como peces en el agua con el resto de actores que ya forman parte de Élite (Claudia Salas, Manu Ríos, Carla Díaz, Itzan Escamilla, Pol Granch, Martina Cariddi u Omar Ayuso).

Continuar leyendo la historia

VER GALERÍA

Conoce a Valentina Zenere y André Lamoglia, las dos nuevas caras de la quinta temporada de 'Élite'

No se conocen más detalles de lo que traerá la sexta temporada y su nueva generación de alumnos, pero hay muchas tramas que quedan por resolver. El asesinato de Armando, cuyo cuerpo quedó hundido en el muelle y es muy posible que acabe apareciendo, la relación entre Rebeka y Mencía, la de Cayetana y Philippe... ¿Qué nos depararán estos episodios que se grabaron del tirón junto a la cuarta temporada? Esperemos que se estrenen muy pronto para poder averiguarlo.