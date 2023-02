Carlos Rivera anuncia gira y canción a España, país que le "abre las puertas"

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- El cantante mexicano Carlos Rivera iniciará una gira en julio por España, país al que le dedica una canción en su nuevo álbum "Sincerándome" porque le "abrió las puertas" y marcó un "parteaguas" en su carrera, según consideró este viernes en una entrevista con EFE.

"Es un país que me abre las puertas en un momento muy complicado de mi carrera, donde literalmente llevaba ya muchos años picando piedra en México. Y, si bien, el teatro musical me había abierto muchas puertas aquí (en México), en la parte de la música no había sido tan fácil”, contó el artista.

El músico, con 36 años de edad y casi dos décadas de carrera, tendrá en julio una gira por España, donde visitará Cádiz, Granada, Alicante, Gran Canaria, Tenerife y Marbella, para después volver en septiembre y tocar en Mérida y Sevilla.

Los conciertos servirán para promocionar "Sincerándome", el álbum más "íntimo" de su carrera en el que se consolida como cantautor al componer todas las canciones.

Entre los temas que creó está "Alguien me espera en Madrid", que escribió tras su éxito en 2011 en el musical de "El Rey León" que se presentaba en la capital española.

“Se la dedico a una ciudad que a mí me cambia la vida y que, cuando yo regreso de España después de 'El Rey León', y empieza a despuntar un poquito más mi carrera musical, llega un momento en el que España empieza a tener un peso muy importante", contó el cantautor.

Rivera confesó que él "sentía que, incluso, allá había más atención a lo que hacía" que en México.

Por ello, enunció como los dos puntos de referencia en su carrera a su victoria en el reality show mexicano de "La Academia" y al musical de "El Rey León" en España.

Aún así, el cantautor afirmó que el éxito en España no se limitó a su participación en el musical, al citar giras como el "Guerra Tour", con el que visitó una veintena de ciudades españolas en 2019, incluyendo Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla.

"Si bien 'El Rey León' es el que me abre las puertas, la música es la que se convierte en mi verdadera entrada a España porque mientras yo hago 'El Rey León', durante dos años, la gente no sabía quién era yo. Sabían del Simba, pero no sabían que me llamaba Carlos Rivera", manifestó.

Con “Un Tour A Todas Partes”, Rivera recorrerá a partir de marzo más de 20 países, además de España, como su natal México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, y Costa Rica.

(c) Agencia EFE