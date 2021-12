La cantante Lisa Gentile es la quinta mujer que acusa al actor Chris Noth de agresión sexual

Richard Shotwell/AP

Una quinta mujer ha acusado a Chris Noth de agresión sexual, días después de que el actor conocido por su personaje de Mr. Big en la serie Sex and the City fuera despedido de la ficción de la CBS The Equalizer, tras el escándalo desatado por otras cuatro acusaciones anteriores.

La cantante y compositora Lisa Gentile relató ayer que dos décadas atrás Noth la besó y tocó partes de su cuerpo a la fuerza en su apartamento de Nueva York después de conocerlo en Da Marino, un restaurante del centro de Manhattan, en donde otra de las presuntas víctimas también afirma haber sido agredida por el actor.

Gentile dijo que conoció a Noth en 1998, cuando ambos eran clientes habituales del establecimiento. Una noche de 2002, asegura que la llevó a su casa y pidió pasar. Gentile, que en ese momento tenía 29 años, dijo que le mostró la cocina y le ofreció vino. Según afirma, él la empujó contra una mesada, la besó a la fuerza y le tocó su cuerpo sin su consentimiento por debajo de la ropa.

Según dijo, ella trató de apartar sus manos, pero él la forzó a tocar sus partes íntimas. “Me babeaba por todo el cuerpo y rápidamente me sentí incómoda”, señaló la artista. Gentile contó que pudo escabullirse y plantarse frente al actor diciéndole: “No, no quiero esto”. Noth, supuestamente, se enfureció y la insultó antes de abandonar furioso el apartamento.

Según informa The Daily Beast, el actor la llamó al día siguiente y la amenazó con arruinar su carrera musical. “Tenía miedo debido al poder del señor Noth y a sus amenazas de arruinar mi proyecto profesional”, señaló la cantante. “Estoy hablando ahora en apoyo de las otras cuatro mujeres que se han presentado valientemente para exponer la situación. Creo que deberíamos tener nuestro día en la Corte para tratar de responsabilizarlo por lo que hizo”, remarcó.

Chris Noth, durante un evento de prensa en Beverly Hills en 2017





En ese momento, Noth era famoso por su papel de Mr. Big en Sex and the City, entre los años 1998 y 2004, y por su rol de detective en la serie Law & Order, entre 1990 y 1995. También protagonizó entonces The Good Wife y repitió su papel en SATC recientemente en la serie de HBO And Just Like That...

Las otras denunciantes

Noth fue acusado por primera vez de violación y agresión sexual por parte de dos mujeres la semana pasada. Ambas manifestaron que la reciente aparición del actor en el reboot de Sex and the city fue el motivo por el que decidieron romper el silencio. El actor, por su parte, negó las acusaciones, que calificó de “categóricamente falsas” diciendo que los encuentros habrían ocurrido hace años y de forma “consensuada”.

Una tercera mujer se presentó un día después y le dijo a The Daily Beast que Noth la había besado y manoseado contra su voluntad en Da Marino en 2010, y una cuarta víctima, Heather Kristin, acusó al actor de “comportamiento tóxico” y dijo que el intérprete deslizó su mano por su espalda y sobre sus partes íntimas cuando trabajaba como suplente de Davis en Sex and the City.

KEVORK DJANSEZIAN





Noth, junto al elenco de Sex and the City en la entrega número 57° de los Globos de Oro, en 2000 (KEVORK DJANSEZIAN/)

Noth negó conocer a la tercera denunciante y, por el momento, no se ha referido a las acusaciones expuestas por Gentile. A raíz de lo ocurrido a lo largo de la semana, Noth fue despedido de la serie The Equalizer. Universal Television y CBS anunciaron conjuntamente el lunes que el actor dejó de formar parte de la producción “con efecto inmediato”. Noth, que aparecerá no obstante en al menos un episodio más de la serie, interpreta en la ficción a un exdirector de la CIA.

Los representantes del actor no hicieron declaraciones hasta el momento sobre la decisión de los productores de The Equalizer. Aunque el actor sí negó rotundamente las primeras acusaciones. “Fueron hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días; esa es una línea que no crucé”, dijo a The Hollywood Reporter.

Las estrellas de And Just Like That... Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis emitieron un comunicado conjunto el lunes en redes sociales exponiendo su pesar por las acusaciones contra quien ha sido su compañero, pero afirmaron que respaldarán a las víctimas.

“Apoyamos a las mujeres que se han pronunciado y han compartido sus dolorosas experiencias”, dice la declaración firmada por las tres actrices y remarcaron: “Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las elogiamos por ello”.