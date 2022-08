Candelo: “Sabíamos que no iba a ser fácil cambiar la realidad del equipo”

Mayer Candelo sigue sin darle la vuelta al semestre de Deportivo Cali que anda en una profunda crisis ya que solo suma un punto de 18 posibles. Es por ello que el entrenador se refirió a este tema luego de la goleada en contra con Millonarios.

“Fuimos un equipo ordenado, que quiso controlar el juego que era a lo que veníamos, no dejar jugar a Larry (Vásquez) y a (Juan Carlos) Pereira y hemos cometido errores ya que siempre que nos hacen un gol nos caemos y es en lo que más debemos trabajar", comentó de inicio.

"Fueron 37 minutos donde el equipo fue lo que trabajamos en la semana, lo que veníamos a buscar y se comportaron de una manera extraordinaria", agregó.

Por su parte, recordó al hincha azucarero que su proceso hasta ahora inicia: “Esto no es un proyecto que se armó de año y medio, sabíamos la realidad de lo que estábamos viviendo, sabíamos que no iba a ser fácil pero que con trabajo todo se puede cambiar”.

Además, aseguró que tiene el respaldo del club, pero que no tiene problema de dar un paso al costado: "Si no hay resultados y mañana me quieren llamar no hay problema, no va a haber problema de plata de nada si no que salgo y me voy pero hasta el momento hemos tenido el respaldo de la gente, de los dirigentes".

Cabe resaltar que Cali marcha último en el campeonato y en la siguiente fecha se medirá a Pasto en el estadio Palmaseca.

Foto: Dimayor