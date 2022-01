Camioneta de Eduin Caz, de Grupo Firme, envuelta en aparatoso accidente ¡Los detalles!

Rodrigo Varela/Getty Images for Univision

Fanáticos de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se preocuparon al ver imágenes de la camioneta del cantante después de un aparatoso accidente. Fotos del vehículo impactado recorrieron las redes sociales, causando alarma. Si bien muchos temieron que el intérprete estuviera herido, las autoridades de Culiacán aseguran que era el tío del cantante el que conducía, Gr

El propio Eduin Caz grabó un video que compartió en Instagram aclarando que él estaba perfectamente bien, y no iba en el auto cuando pasó el accidente. Tras despertarse y ver las noticias, el cantante quiso esclarecer los hechos.

"Realmente es verdad, es mi camioneta", dijo. "Afortunadamente yo no iba en esa camioneta. El que iba manejando es mi asistente, Jorge Omar Casares, que es mi tío, el cual también está totalmente fuera de peligro".

Muchos de sus admiradores expresaron su alivio en redes sociales tras enterarse de que el cantante y su tío estaban bien. "Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas", añadió el artista de 27 años. "Si no les he contestado, es porque me voy despertando. Afortunadamente es una noticia mala, pero todo bien, solamente los daños materiales".

Grupo Firme recién se anotó otro gran éxito con el lanzamiento de "Cada quien", un dueto con el reggaetonero colombiano Maluma.

Eduin Caz recién fue hospitalizado y superó una crisis de salud. En diciembre, se sometió a una endoscopia gástrica. Eso además de realizarse una estroboscopia laríngea tras presentar complicaciones en sus cuerdas vocales. Afortunadamente, el accidente en el que estuvo envuelta su camioneta no terminó en tragedia. "Muchas gracias por preocuparse, pero estamos bien", reiteró en su video.