El cambio rotundo de Carrie-Anne Moss tras su papel de Trinity en The Matrix: trabajará junto a una plataforma de streaming

Carrie-Anne Moss cambiará radicalmente su físico e interpretará a un nuevo personaje de Disney

En 1999, Carrie-Anne Moss alcanzó la fama mundial gracias a su papel como Trinity en la película The Matrix. El largometraje de ciencia ficción tocó niveles de audiencias impensados y la vida de la actriz cambió de la noche a la mañana. Luego de su última aparición en la saga, anunció que será parte de una serie producida por Disney y Star Plus, con lo cual deberá cambiar radicalmente su aspecto físico.

Para quienes son fans de su interpretación de Trinity, les resultará extraño la modificación y el salto a otro tipo de escenario y mundo. Según adelantó la compañía de streaming, Moss protagonizará una nueva versión del universo Star Wars con la serie The Acolyte, del cual se unirá al personaje de Amandla Sternberg y estará ambientada en la era de la Alta República del nombre que lleva el título de la producción.

Carrie-Anne Moss participará en la serie The Acolyte

La nueva serie contará con un elenco de primer nivel ya que desde Disney se propusieron a conformar un equipo de actores reconocidos y que ya participaron en anteriores largometrajes de la empresa. A las grabaciones de The Acolyte, las cuales comenzaron este año, se sumaron Dafne Keen, Jude Law, Amandla Stenberg, Lee Jung-jae y Dean-Charles Chapman.

La productora que trabajará en conjunto con Lucasfilm, se lanzó con una historia que representará la precuela de las posteriores sagas de Star Wars, como la exitosa The Mandalorian y la no tan taquillera Star Wars: el ascenso de Skywalker, dos de los estrenos previos a lo que será The Acolyte con la participación de Carrie-Anne Moss y que tiene como fecha de publicación el año próximo, según se especificó en las redes sociales de Disney.

The Acolyte se estrenará en streaming en 2024

Conforme con esto, Carrie-Anne deberá cambiar por completo su aspecto para interpretar a un personaje totalmente distinto al de Trinity. En anteriores oportunidades aseguró que su interés laboral ronda las películas de ciencia ficción y fantasía, es por ello que se inclinó por la promesa de la plataforma de streaming tiene prevista para el 2024.

En tanto, la actriz no siempre tuvo tanta suerte con sus trabajos, en especial cuando interpretó a Trinity en la primera película de The Matrix. Por ese entonces recibió como sueldo unos pocos dólares en comparación a lo que acumuló el largometraje en todo el planeta. En una entrevista con el medio New York Daily News que ofreció en 2007, se refirió al salario bajo que percibió aún con la conciencia de que el presupuesto total fue de 63 millones de dólares y los films acumularon más de mil millones de dólares.

“No me pagaron mucho dinero por hacer The Matrix. Me tomó un año de mi vida y perdí mi seguro SAG (Sindicato de Actores de Estados Unidos) porque estaba trabajando fuera del país (en Australia). Pensaba: ‘Dios mío, voy a tener que servir mesas mientras se estrena esta gran película’”, apuntó Moss en aquella ocasión. Sin embargo, con el auge de las plataformas de streaming y con una trayectoria como la de ella, el monto a percibir no sería un problema para Carrie-Anne.