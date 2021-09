California podría obligar a Amazon a revelar cuotas de productividad que según los críticos, limitan las pausas para ir al baño de los trabajadores

Un proyecto de ley de California, que requeriría que los empleadores de almacenes como Amazon garanticen descansos para ir al baño, será votado esta semana por el Senado del estado.

El proyecto de ley AB-3056, que fue aprobado anteriormente por la asamblea estatal en mayo, requeriría que los almacenes como Amazon, divulguen las cuotas de productividad y las métricas de velocidad de trabajo a las agencias gubernamentales.

Una consternación entre los legisladores, incluida la de Lorena González, autora del proyecto de ley, ha sido el seguimiento del progreso de los empleados por los almacenes mediante algoritmos.

Los críticos han afirmado a menudo, que dicha automatización ha obligado a los trabajadores del almacén a comprometerse con los descansos regulares e ir tan lejos como para frenar el uso de los descansos para ir al baño.

González, quien también es miembro de la asamblea de California, había dicho en un comunicado en julio que las corporaciones, han obligado a los empleados del almacén a trabajar más rápido "y arriesgar sus propios cuerpos en el proceso".

"Los sistemas automatizados generan advertencias cuando ocurren demasiadas tareas de tiempo libre en el turno de un trabajador,} y las advertencias acumuladas, pueden resultar en que los trabajadores sean despedidos sin que haya un gerente humano involucrado", dijo en otro comunicado en mayo.

Los grupos empresariales, se han opuesto a la legislación que afirman que supone una carga para los empleadores.

Rachel Michelin, presidenta de la Asociación de Minoristas de California, en cuya junta forma parte de Amazon, dijo: "Van tras una empresa, pero al mismo tiempo están arrastrando a todos los demás en la cadena de suministro bajo este paraguas".

La Cámara de Comercio de California de la que Amazon es miembro, calificó el proyecto de ley como “intrusión gubernamental innecesaria e inapropiada en la microgestión de un empleador”, en una carta a la asamblea estatal.

Amazon no hizo comentarios sobre el proyecto de ley, pero un portavoz le dijo a The New York Times que "los objetivos de desempeño se determinan en función del desempeño real de los empleados durante un período de tiempo".

El portavoz dijo que Amazon, tomó en consideración la experiencia del empleado, así como la salud, la seguridad y dijo que los despidos por problemas de desempeño, representaron solo alrededor del uno por ciento.

Los grupos empresariales también han expresado su preocupación por el hecho de que los empleados, estarían facultados para demandar a sus empleadores si se aprueba el proyecto de ley.

Michelin dijo que los miembros del grupo podrían apoyar el proyecto de ley, si otorga más recursos a los reguladores para hacer cumplir las reglas de salud y seguridad. Pero dijo que "nunca lo apoyaremos", mientras se mantuvieran disposiciones en el proyecto de ley que permitían a los trabajadores demandar a los empleadores.

