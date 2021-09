Caitlyn Jenner dice que respalda la nueva prohibición de los abortos en Texas más allá de las seis semanas: “Esa es su decisión”

Caitlyn Jenner dice que apoya la nueva prohibición del aborto en Texas, que impide que las mujeres se realicen el procedimiento en casi todos los casos después de las seis semanas de embarazo.

La estrella de reality shows, que se postula para gobernadora en las elecciones revocatorias de California, también le dijo a CNN que a pesar de su apoyo a los legisladores de Texas que aprobaron el proyecto de ley "Heartbeat", ampliamente condenado, insistió en que en realidad estaba a favor del aborto.

“Estoy a favor del derecho de la mujer a elegir. También estoy a favor de un estado que tenga la capacidad de crear sus propias leyes”, le dijo a Brianna Keilar de la cadena.

“Así que apoyo a Texas en esa decisión, esa es su decisión. Pero en lo que respecta a ser el derecho de la mujer a elegir, no veo ningún cambio en nuestras leyes en California en el futuro".

Keilar le preguntó a la ex campeona olímpica, cómo podría asumir ambas posiciones sobre una ley que "esencialmente prohíbe el aborto".

“Creo que en su estado tienen derecho a hacer lo que quieran”, agregó.

“Ahora, ¿estoy de acuerdo con la decisión o no? No. Para ser honesto contigo, probablemente no estoy de acuerdo con la decisión. Pero estoy de acuerdo en que tienen derecho a tomar sus propias decisiones".

La Corte Suprema de Estados Unidos, se ha negado a pronunciarse sobre la ley de Texas que prohíbe el aborto, incluso en el caso de violación o incesto, después de que se escuche un latido del corazón, normalmente alrededor de las seis semanas.

Los votantes de California emitirán sus votos en una elección revocatoria del gobernador, Gavin Newsom, impulsada por los republicanos el 14 de septiembre.

Jenner de 71 años, está obteniendo alrededor del uno por ciento en las elecciones e incluso suspendió su campaña para viajar a Australia para participar en un reality show de televisión.

Es uno de los varios pasos en falso que ha cometido durante su campaña para reemplazar a Newsom.

En mayo le dijo a TMZ que a pesar de ser ella misma una persona transgénero, se oponía a que las niñas transgénero participaran en deportes para niñas en la escuela.

Y también concedió una entrevista desde el hangar de su avión privado de Malibú, en la que se quejaba de que sus amigos ricos se iban de California por el problema de la falta de vivienda.

