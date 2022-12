Bruce Willis reapareció en las redes tras su diagnóstico de afasia: así está hoy el actor

EFE Latam

Doha, 10 dic (EFE).- "Este era mi último partido. He dirigido 20 y no he perdido ninguno. Puede verlo en 'google'", confirmó Louis Van Gaal, el seleccionador de Países Bajos, entre las críticas surgidas en el país por la forma de jugar del equipo en Qatar 2022, pero con unos números irrebatibles en su última aventura en el banquillo 'oranje', con el regreso al Mundial y con la eliminación en cuartos, en los penaltis, como ocurrió en 2014, mientras se abre un nuevo horizonte para el equipo, con l