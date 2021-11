BP compraría participación en campo petrolero del mar del Norte

(Bloomberg) -- BP Plc está en conversaciones para comprar la participación de JX Nippon Exploration and Production Ltd. en los campos de petróleo y gas del mar del área de Andrew en el mar del Norte, según personas con conocimiento del asunto, lo que revierte un plan anterior para vender su propia participación.

El gigante de energía había intentado previamente vender su participación en el proyecto a Premier Oil Plc, pero el trato quedó descartado tras una adquisición inversa de Premier por parte de Chrysaor Holdings Ltd. Si bien no hay certeza de que BP termine comprando la participación, la adquisición iría en contra de su enfoque del envejecimiento del mar del Norte, donde la compañía ha ido deshaciéndose de activos durante la última década.

JX Nippon, que en mayo decía que estaba considerando vender todos sus activos en el mar del Norte del Reino Unido, también ha recibido ofertas por los otros activos, dijo una de las personas familiarizadas con el asunto. Estos incluyen participaciones en Mariner y Culzean, señaló la persona.

Los representantes de la compañía japonesa no estuvieron disponibles para hacer comentarios fuera de su horario normal de oficina. BP se negó a comentar.

BP ha ido reduciendo su presencia en el mar del Norte. A principios de este año, vendió su participación en el Pardela campo a Royal Dutch Shell Plc. En 2017, descargó una pieza clave de infraestructura energética, el Forties Pipeline System, a Ineos AG, mientras que en 2012 vendió un paquete de activos a Abu Dhabi National Energy Co. por US$1.100 millones.

