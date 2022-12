‘Boxing Day’ tras la Navidad, marcado por la inflación y las huelgas en Reino Unido

Este lunes 26 de diciembre es para los británicos el ‘Boxing Day’. Este día festivo permite a los británicos correr a las tiendas cuando comienzan las rebajas. Pero este año, debido a la inflación y a las huelgas, los minoristas temen que no lleguen las multitudes.

Con Marie Boëda corresponsal de RFI en Londres

Ann acaba de volver a pintarse los labios. Pasea con su hija por las calles iluminadas de Covent Garden. La plaza del centro de la capital está siempre abarrotada de gente, al igual que las tiendas. Ya tiene un programa completo para el Boxing Day.

"Probablemente dormiremos hasta tarde. Luego iremos de compras por la tarde, sólo una hora, para estirar las piernas después de Navidad. Puedo comprar ropa y maquillaje, cosas normales", dice.

Pero para Alex, que lleva a su hijo de un año en cochecito por los soportales del centro comercial, no es el momento: "No, no iré, ya me he gastado bastante dinero en Navidad y está claro que los precios suben mucho. No necesito comprar nada más”, afirma a RFI.

Inflación, transporte y huelgas en el correo

Algunas tiendas, como los grandes almacenes John Lewis, incluso han adelantado sus rebajas, ya que los clientes se muestran reacios a comprar este año. La razón es la inflación, que alcanzó el 10,7% en noviembre, así como una huelga de transportes que aún continúa. Este lunes, día después de Navidad, muchos trenes no circularán.

La huelga de los trabajadores del servicio postal tampoco anima a la gente a comprar por Internet, así que Indy, acostumbrado a hacer ventas, piensa descansar esta vez: "Estaré en casa con mi familia y jugando a juegos de mesa", cuenta.



