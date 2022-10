Boris Becker en la cárcel: clases de yoga, pérdida de peso y ayuda psicológica para otros reclusos, la vida del alemán en una prisión británica

La prisión de Huntercombe, donde está alojado Boris Becker

El alemán Boris Becker, leyenda del tenis, atraviesa el peor momento de su vida. Condenado por ocultar su patrimonio monetario e inmobiliario para declararse en bancarrota en 2017 y no pagar sus deudas, está detenido en prisión (en Huntercombe, en las afueras de Londres, adonde fue trasladado en mayo luego de estar, desde abril, en la HMP de Wandsworth, cerca de Wimbledon). Luego de unos primeros meses angustiantes y sumamente difíciles, en los que -incluso- algunos presos se quejaron por los supuestos privilegios que allí tenía el tres veces campeón de Wimbledon, se van conociendo algunos datos, al menos, más alentadores sobre su vida detrás de las rejas.

Boris Becker, una historia de gloria, excesos, malas inversiones, divorcios y juicios

El periódico alemán Bild, citando a una fuente cercana a Becker, publicó que el exdeportista de 54 años estuvo entrenándose regularmente en el gimnasio de la prisión durante los últimos tiempos y que dejó el alcohol, que está prohibido en la cárcel, claro. La misma fuente indicó que el tenista que llegó al número 1 del mundo en 1991 había perdido peso, alrededor de ocho kilos.

Becker, ganador de 49 títulos en total (entre 1985 y 1996), también estaría trabajando como asistente del preparador físico que hay en la prisión y que aporta su mirada sobre el acondicionamiento físico y la psicología, aprovechando su experiencia como ex campeón de tenis. Según la misma fuente, Boris les enseña a unos 45 reclusos secretos para el acondicionamiento físico, la nutrición y el manejo de la crisis psicológica en la prisión, que tiene un complejo deportivo con un muro de escalada, un campo de césped artificial y una sala de ejercicios cardiovasculares.

Tiempos gloriosos para Boris Becker, el tres veces campeón de Wimbledon - Créditos: @Hulton Deutsch

También se dice que Becker está instruyendo a otros prisioneros en un “tipo especial de yoga y meditación” , aseveró el periódico germano. “Como deportista, conoce demasiado bien los altibajos de las victorias y las derrotas. Está compartiendo su experiencia de vida con sus compañeros de prisión”, publicó Bild.

Según los informes, la función de Becker está relacionada con un programa de bonificación que se ejecuta en HMP Huntercombe, una prisión para hombres de categoría C (baja seguridad), en la que los reclusos pueden obtener privilegios adicionales. Boris, cuentan, tiene su propia celda. Huntercombe se utiliza para detener a delincuentes en el extranjero, lo que indica que Becker, que vive en el Reino Unido desde 2012, probablemente será deportado de Gran Bretaña al final de su condena. Aunque el alemán tiene un hijo que vive en el Reino Unido y puede apelar una orden de deportación.

El cartel de apoyo a Becker en el último torneo de Wimbledon, mientras el alemán permanece preso

El abogado alemán de Becker, Christian-Oliver Moser, le dijo a Bild: “Nuestro cliente sigue estando bien dadas las circunstancias y se ha integrado constructivamente en la vida diaria de la prisión. Puede telefonear cuando quiere y comunicarse con el mundo exterior. Cualquier otro detalle sobre su estada en prisión está sujeto a las leyes de privacidad personal protegidas”.

Lilian de Carvalho Monteiro, novia de Becker, con Noah y Elías, los hijos de Boris, durante la visita a la cárcel, en julio pasado

La noticia de la detención de Becker impactó de lleno en el corazón del tenis mundial. El serbio Novak Djokovic, en una entrevista con el diario L’Equipe, se sinceró: “Me rompe el corazón. Es un viejo amigo, me entrenó durante tres años. Lo considero alguien importante en mi vida, alguien que contribuyó a mi éxito en mi carrera. No comentaré el veredicto, no es mi papel, pero como amigo lo siento mucho por él. Espero que logre superar este período en prisión y que cuando salga pueda retomar una vida normal, si es que eso es posible después de estar en prisión. Espero que te vaya bien en cuanto a su salud, en particular su salud mental, que será su mayor reto”.

Ganador de seis trofeos de Grand Slam (tres en Wimbledon, dos en Australia y uno en el US Open), también logró la Copa Davis en 1988 y 1989, y fue medallista de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Su pasado exitoso quedó atrás en su vida y afronta los días más difíciles.