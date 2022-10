Blinken reafirma a Ucrania el apoyo de EE.UU. ante la polémica por la bomba sucia

Reuters

24 oct (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo que su equipo no se tomará a la ligera el choque de la Liga de Campeones contra el Leipzig el martes a pesar de que ya se aseguró un lugar en los octavos de final del torneo, y descartó temores por lesiones pese a la cercanía del Mundial. El técnico italiano confirmó que Karim Benzema y Luka Modric no viajan a Alemania porque están aquejados de fatiga muscular pero insistió en que su equipo no debe subestimar a su rival, que