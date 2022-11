Black Friday: Jeff Bezos dice qué artículos no debería comprar en este evento

Jeff Bezos, multimillonario y fundador de Amazon.

Jeff Bezos, multimillonario y fundador de Amazon, lanza una advertencia a los consumidores y las empresas para considerar posponer las compras grandes como las que suelen realizarse en el Black Friday, ya que la economía mundial se enfrenta a una posible recesión en 2023.

En entrevista a CNN, Bezos invita a posponer los gastos en artículos costosos y señaló que retrasar las compras grandes es la forma más segura de mantener dinero en caso de una recesión económica prolongada.

“Si usted está pensando en comprar un televisor con pantalla grande, piénselo mejor, conserve ese efectivo y espere a ver qué sucede. Lo mismo con un vehículo nuevo, o lo que sea”, señaló el empresario a CNN.

Y agregó: “Es mejor ahorrar y no invertir dinero en este momento si no es fundamental, la economía no se ve muy bien en este momento, hay que “eliminar riesgos” para mantener sus ahorros a salvo. Retrasar las grandes compras es la forma más segura de mantener algo de reserva en caso de una recesión económica prolongada”.

Acciones de Amazon a la baja en tercer trimestre de 2022

Las acciones de Amazon cayeron un 14 % en el tercer trimestre de 2022, sin embargo, Bezos indicó que el comercio electrónico espera que los ingresos para los últimos meses del año estén entre US$140 mil millones y US$148 mil millones, significativamente por debajo de los US$155 mil millones que esperaban los analistas encuestados por Refinitiv.

Amazon reportó ingresos de US$127 mil millones para su tercer trimestre, un aumento del 15 % con respecto al año anterior, pero solo por debajo de las estimaciones de Wall Street.

Los últimos resultados financieros llegan en un momento precario para el gigante del comercio electrónico. Amazon inicialmente vio su auge comercial durante la pandemia, ya que más consumidores confiaron en las compras en línea. Este año, sin embargo, la compañía se enfrenta a un cambio de regreso a las compras presenciales, así como una perspectiva económica que ha obstaculizado la demanda de los consumidores.

Finalmente, otros líderes empresariales han emitido mensajes similares sobre la economía en los últimos meses.

El CEO de Tesla y Twitter, Elon Musk, admitió que la demanda de Tesla (empresa que diseña, fabrica y vende vehículos eléctricos) era «un poco más difícil» de conseguir, y señaló que Europa y China están experimentando una «especie de recesión».

Musk también advirtió que Tesla no alcanzaría su objetivo de crecimiento de ventas en 2022.

