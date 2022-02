El bicampeón Infinity y Rainbow7, los líderes de Liga latina de League of Legends

México, 6 feb (EFE).- El bicampeón Infinity y Rainbow7 comparten el primer lugar del torneo Apertura 2022 de la Liga Latinoamérica de League of Legends al cierre este domingo de la segunda semana de competencia desde Ciudad de México.

Infinity, equipo fundado en Costa Rica, y Rainbow7, con sede en México, firmaron victorias el sábado y domingo para llegar a cuatro puntos en el mismo número de partidas.

El doble monarca remontó una partida que tenía perdida ante XTEN Esports en el juego medio de la mano de un doble asesinato del carrileno central chileno Sebastián 'Cody' Quispe al minuto 35.

La doble baja de Cody sirvió para que Infinity defendiera su nexo y abrió la puerta para ir por un dragón ancestral y un barón, con los que el monarca presionó el carril superior y central para terminar el juego en 38 minutos.

Rainbow7 creció en el juego medio en las peleas por equipo y se encaminó a su cuarto triunfo en el torneo impulsado por una buena actuación del tirador argentino Lorenzo 'Ceo' Tévez, quien despachó 11 asesinatos en la partida ante Estral Esports.

El arcoíris se hizo del duelo a partir de cuatro bajas de Ceo al 29 que evitaron que Estral se hiciera de un alma de dragón, tras lo cual Rainbow7 se impuso en el carril central por donde al 37 terminó el encuentro.

Team Aze no tuvo rival en su partido ante Globant Emerald Team (GET), que sigue como el colero de la Liga al sumar cuatro derrotas en el mismo número de juegos. El 'As', en su torneo debut, definió el partido en 28 minutos apoyado de siete asesinatos del tirador surcoreano Park '5kid' Jeong-hyeo.

En el juego medio, Aze ya sacaba 6.000 de oro de ventaja, lo que le permitió acorralar a GET en su nexo y limpiar de torretas el carril inferior y central, por donde finalizó el juego.

Isurus se impuso en 34 minutos a un All Knights que sigue sin crear sinergia en este inicio del Apertura en el que suman cuatro derrotas en sus primeros partidos y comparte el último lugar de la tabla con GET.

El Tiburón encerró en su base desde el juego medio a All Knights, que sólo tiró dos torres por 11 de sus rivales. Isurus fue comandado en el ataque por siete asesinatos del carrilero superior surcoreano Kang 'ADD' Geon-mo.

Tabla de posiciones: Infinity (4 puntos), Rainbow7 (4), Team Aze (3), Estral Esports (2), Isurus (2), XTEN Esports (1), All Knights (0) y Global Emerald Team (0).

