Ben Roethlisberger: los 10 momentos clave en la carrera del QB de los Steelers

El quarterback de los Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, lanza un pase ante los Baltimore Ravens en un partido de temporada regular de la NFL , domingo 9 de enero de 2022, en Baltimore. (AP Foto/Evan Vucci)

La carrera del quarterback Ben Roethlisberger está llegando a su fin. Aquello que comenzó en la temporada 2004 parece tener ya estipulada una fecha de caducidad cuando el próximo domingo los Pittsburgh Steelers se metan al Arrowhead Stadium para visitar a los Kansas City Chiefs en el partido de Comodines de la Conferencia Americana en la apertura de los Playoffs de la NFL.

De cara a ese compromiso, el llamado ‘Big Ben’ dijo: "No tenemos oportunidad, así que, vamos allí a jugar y a divertirnos”, una especie de inferencia de que podría ser el último partido de una carrera que ha sido como una montaña rusa, con momentos muy en lo alto, como coronaciones en el Super Bowl o siendo líder pasador de la NFL, hasta los controversiales momentos en que fue acusado de abuso sexual o un accidente en motocicleta.

Estos son los 10 momentos clave en la carrera del ‘Big Ben’

Ben Roethlisberger, la selección de primera ronda del Draft de 2004 de los Pittsburgh Steelers el día que lo escogieron (Foto de Tom Berg/Getty Images)

1.- Su llegada a la NFL llena de incógnitas

Reclutado como la selección 11 de la primera ronda del Draft de la NFL de 2004, proveniente de los Red Hawks de la Universidad de Miami en Ohio, y con la idea de hallar un quarterback que mejorara la posición con respecto a sus antecesores, Kordell Stewart y Tommy Maddox, Roethlisberger llegó como una posible respuesta a esa necesidad. Le tomó un partido de aquella campaña hacerse con la titularidad, después de una mala actuación por parte de Maddox en el debut ante los Baltimore Ravens. El resto, ha sido historia.

Ben Roethlisberger quarterback de los Pittsburgh Steelers, ríe durante la conferencia de prensa Pepsi NFL Rookie of the Year antes del Super Bowl XXXIX en Alltel Stadium 3 de febrero de 2005 en Jacksonville, Florida. (Foto por Scott Halleran/Getty Images)

2.- Su exitoso primer año en la liga

Con el paso del tiempo, Roethlisberger probó ser ese quarterback que los Steelers habían esperado hace tiempo. En su primer año lanzó para 2,621 yardas con 17 touchdowns y 11 intercepciones, números que pueden parecer ordinarios (de hecho, lo son), pero tuvo marca de 13-0 en su año de novato, en el que guio a Pittsburgh a lograr el título de la entonces División Norte de la AFC, incluso llevando al equipo a la Final de la Conferencia Americana (que perdieron con los New England Patriots). Se adjudicó el nombramiento de Novato Ofensivo del Año.

Willie Parker y Ben Roethlisberger tras el Super Bowl XL entre los Pittsburgh Steelers y los Seattle Seahawks en Ford Field, Detroit, Michigan el 5 de febrero de 2006. (Foto por Jim Rogash/Getty Images)

3.- El primer campeonato con los Steelers

La última vez que Pittsburgh se coronó en el Super Bowl fue en 1979 y para 2005 ya había transcurrido un cuarto de siglo sin que una de las franquicias más tradicionales de la liga volviera a ganar un título, solo quedaban de consuelo los recuerdos de aquella ‘Cortina de Acero’ y de las glorias de Terry Bradshaw, Franco Harris y Lynn Swann a la ofensiva. Pero en su segundo año en la NFL, el Big Ben llevó a Pittsburgh a reverdecer laureles con el quinto campeonato para la franquicia, eliminando a Cincinnati en la ronda de Comodines, a Indianapolis en el Playoff Divisional, a Denver en el juego por el título de la AFC y 21-10 a los Seattle Seahawks en la edición XL del Super Bowl, y ganándose pronto un lugar especial entre los fans del equipo.

PITTSBURGH - El quarterback Ben Roethlisberger #7 de los Pittsburgh Steelers durante un jugo ante los Kansas City Chiefs en Heinz Field el 15 de octubre de 2006 en Pittsburgh, Pennsylvania. (Foto por George Gojkovich/Getty Images)

4.- Problemas afuera del terreno deportivo

El 12 de junio de 2006, Roethlisberger sufrió un accidente en motocicleta en la ciudad de Pittsburgh que puso su vida en riesgo al no portar un casco al momento del choque. Aunque en su momento negó que fuera grave el percance, luego admitiría que de no haber sido atendido por paramédicos instantes después, habría muerto por una hemorragia en la garganta. Tanto en julio de 2009 como en marzo de 2010, el quarterback se vio involucrado en dos situaciones en las que acabó acusado de abuso sexual. El primer caso se resolvió en 2012 con el retiro de la demanda por la parte acusadora y un acuerdo, cuyos términos no fueron dados a conocer públicamente. En el segundo caso, meses después del incidente, la demanda fue retirada. Pero el Big Ben no se fue incólume, pues para la campaña de 2010 la NFL le impuso una suspensión de seis partidos por violar la política de conducta de la liga, aunque luego acabaría recortándola a cuatro juegos, pero esa ha sido una mancha que ha mancillado su reputación.

Ben Roethlisberger, quarterback de los Steelers, lanza un pase ante los Arizona Cardinals en el Super Bowl XLIII en Raymond James Stadium en Tampa, Florida, el 1 de febrero de 2009. (Foto por Harry E. Walker/MCT/Tribune News Service via Getty Images)

5.- El segundo campeonato, ilusión en grande

En 2008 Roethlisberger firmó un contrato por ocho temporadas y 102 millones de dólares, el pacto más elevado en aquel momento en la historia de la franquicia. Había razones para arriesgarse a dar esos pasos por parte de la franquicia, y otros no. Entre los motivos para hacer estaban esa marca de 13-0 como novato y por haberse convertido en el quarterback más joven en la historia en haber ganado el Super Bowl. Pesaba lo de aquel accidente en motocicleta, como una señal de inmadurez. Sin embargo, el 1 de febrero de 2009 llevó a Pittsburgh a ganar otro título de la NFL, al vencer en el Super Bowl XLIII a los Arizona Cardinals 27-23.

ARLINGTON, TX - El quarterback Ben Roethlisberger #7 de los Pittsburgh Steelers busca hacer un pase ante la presión de Clay Matthews #52 de los Green Bay Packers durante el Super Bowl XLV en el Cowboys Stadium el 6 de febrero de 2011 en Arlington, Texas. (Foto por Jamie Squire/Getty Images)

6.- El primer gran revés del Big Ben

Todo parecía encaminado a una nueva dinastía de los Steelers cuando el equipo avanzó en la postemporada hasta clasificarse al Super Bowl XLV, la tercera presencia de Pittsburgh en el juego por el título de la NFL y de la mano de Roethlisberger. El rival, los Green Bay Packers, abrieron una diferencia de hasta 21-3 antes del medio tiempo que fue crucial, ya que los representantes de la AFC jamás pudieron reponerse, a pesar de que el juego acabó 31-25 en favor del equipo de la Conferencia Nacional, propinando al quarterback de los Steelers su primea gran derrota y con el paso del tiempo, la última vez que participó en el Súper Domingo.

PITTSBURGH, PA - El quarterback de los Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger (7), lanza el balón durante un juego de la NFL ante Los Angeles Chargers en Heinz Field el 2 de diciembre de 2018 (Foto por Shelley Lipton/Icon Sportswire via Getty Images)

7.- Sus grandes años individuales

Si hubiera que elegir temporadas destacadas del Big Ben, en años en los que no se haya coronado, esas serían las de 2014 y la de 2018, dos campañas en las que el quarterback lideró la liga en yardas aéreas, la primera con 4,952 y la segunda con 5,129. La temporada de 2018 fue especial para Roethlisberger, porque quería demostrar que le quedaba algo en el tanque, y a los 36 años acabó con la que fue su única campaña con más de 5 mil yardas por pase. Sin embargo, ese año el equipo no logró clasificarse a los Playoffs.

Sep 15, 2019; Pittsburgh, PA, EEUU; el quarterback de los Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger (7), mira desde la banca una repetición en el partido ante los Seattle Seahawks durante el último cuarto en Heinz Field. Roethlisberger salió del juego con una lesión y no regresó. Crédito: Philip G. Pavely-USA TODAY Sports

8.- El inicio del fin de su carrera

Es verdad que en 2018 Roethlisberger demostró de lo que era capaz a los 36 años en la NFL, con una de sus mejores campañas en el plano individual. Pero en la Semana 2 de la temporada de 2019, una lesión en el codo derecho, el brazo de lanzar, y que llevaba dos años dándole molestias, le estalló y le impidió jugar el resto del año, cortando de tajo lo que se presentaba como un reto para superar lo hecho una temporada atrás, la cual había generado una enorme ilusión.

Ben Roethlisberger de los Pittsburgh Steelers durante el Super Bowl XL entre los Pittsburgh Steelers y los Seattle Seahawks en Ford Field, Detroit, Michigan el 5 de febrero de 2006. (Foto de Mike Ehrmann/NFLPhotoLibrary)

9.- Sus récords

El pasador dejó algunas marcas que están vigentes y que dieron una clara muestra de su calidad, de su gran capacidad como quarterback. Algunas de ellas son la mayor cantidad de juegos de 500 o más yardas (4); más pases completos (47) en un partido de postemporada; más yardas (379) en calidad de relevo; más yardas (970) en partidos seguidos de Playoffs; más pases de touchdown (12) en un lapso de dos partidos; único quarterback con juegos seguidos de 6 o más pases de anotación; único jugador con partidos consecutivos de postemporada de 4 o más pases de touchdown; más victorias (13) para un quarterback novato; el quarterback (23 años) más joven en la historia en ganar el Super Bowl.

BALTIMORE, MARYLAND - JANUARY 09: Quarterback Ben Roethlisberger #7 of the Pittsburgh Steelers takes the field before playing against the Baltimore Ravens at M&T Bank Stadium on January 09, 2022 in Baltimore, Maryland. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)

10.- El empujón final de 2021

La temporada 2021 estaba presentándose complicada para Pittsburgh en el inicio, con el sostenido y dominante nivel de los Ravens, con el resurgimiento de los Cincinnati Bengals y sabían que no podían descontar del todo a los Cleveland Browns. Al concluir la Semana 11, los Steelers hilaron dos derrotas al perder de fea forma (41-10) con Cincinnati y con marca de 5-5-1 ya todo parecía perdido. Pero al ganar cuatro de los seis cotejos finales, y con una serie de combinaciones, sucedió lo imposible: Pittsburgh se metió al playoff. Es verdad, las actuaciones del Big Ben no fueron rimbombantes, en ese lapso tuvo tres juegos en los que apenas superó las 160 yardas por pase, dos de más de 200 y uno de más de 300, pero el resto de sus compañeros se encargó de que pudieran darle una oportunidad más a su veterano quarterback de jugar postemporada y si, como intuye, no tienen ninguna oportunidad de derrotar a Kansas City, tendrá una despedida muy divertida y su legado dará comienzo.

