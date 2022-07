Belleza del futuro: Inyecciones de rellenos ecoguiados

Desde el boom de los rellenos inyectables, son muchos los avances médicos y nuevas tecnologías que han surgido en torno a este tipo de tratamientos, los cuales buscan ser perfeccionados y mejorados cada vez más.

Las inyecciones de rellenos ecoguiados son el siguiente paso en la evolución de los tratamientos para la piel. El ultrasonido será, entonces, una extensión de los ojos del profesional realizando el tratamiento. El doctor Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó de la técnica.

¿En qué consiste?

Cuando los rellenos dérmicos no se realizan con especialistas certificados, se corre el riesgo de que los resultados no sean los esperados o no se vean naturales. Pero incluso con un profesional de experiencia una de las complicaciones más temidas de los tratamientos de rellenos inyectables es que la inyección inadvertidamente puede hacerse en un vaso sanguíneo; lo cual, daría como resultado muerte del tejido e incluso ceguera permanente. Con el uso de la inyección de rellenos ecoguiados, es decir, el uso del ultrasonido en rostro se puede mapear dónde están los vasos sanguíneos y evitarlos cuidadosamente.

¿Cuáles son sus beneficios?

La gran ventaja de este novedoso método es que se puede identificar la zona y colocar las inyecciones en la ubicación precisa a la que se dirige.El profesional con conocimiento de la anatomía y el envejecimiento facial proporciona inyecciones anatómicas con la garantía de excelentes resultados sin temor a equivocarse.

La inyección de rellenos ecoguiados es, justamente, inyecciones que pueden monitorearse por medio de imágenes. Y, el ultrasonido es la forma de hacerlo. Con esta tecnología los tratamientos resultan más cómodos y se minimiza el riesgo de complicaciones, la disolución del relleno guiada por ultrasonido también se puede utilizar como una medida de emergencia en caso de complicaciones posteriores.

SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

¿En qué áreas se utiliza?

Esta tecnología es muy efectiva en las zonas que con mayor frecuencia pueden considerarse de alto riesgo como son las sienes, frente, nariz, línea naso-geniana y labios. Además, pueden ser usados como tratamientos correctivos. Para disolver rellenos, en caso de no haberse colocado de manera correcta y causan presión u obstrucción de los vasos sanguíneos.

Continuar leyendo la historia

¿Es seguro?

Si, contrario a lo que muchos pueden pensar, el ultrasonido no es radiación como la que emiten los rayos-x. Muy al contrario, debido a que nos permite localizar el área focalizada en que deseamos infiltrar el material de relleno, lo que nos permite comprobar de forma instantánea que el material que hemos inyectado está bien integrado en el tejido. De esta forma se evitan hematomas, inflamaciones o alergias.

Otro punto a favor es que tenemos menos necesidad de producto ya que gracias al ecógrafo localizamos el área exacta en la que queremos realizar la infiltración.

Una última recomendación…

Esta tecnología que aúna medicina estética con ecografía es una apuesta de futuro que enriquece el proceso y aporta una mayor seguridad de forma que el beneficiado sea siempre el paciente. Definitivamente esta nueva propuesta revolucionará el mundo de la medicina estética y se convertirá en el estándar de seguridad para los inyectables en general ¡Que buena noticia!