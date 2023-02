El BCRA cerró la quinta semana consectutiva a pura venta de reservas y ya cedió más de US$900 millones en el mes

El Banco Central no puede frenar el drenaje de reservas. - Créditos: @Maria Amasanti

El Banco Central (BCRA) cerró hoy la quinta semana consecutiva a pura venta de reservas netas por intervenciones del mercado al tener que volcar al mercado hoy otros US$49 millones, según datos preliminares, para atender los pedidos de compra que habían superado todos los filtros y no pudieron ser abastecidos por la oferta privada.

De este modo la entidad terminó cediendo por este tipo de operaciones unos US$470 millones en la presente semana, el mayor monto en más de tres meses, aunque vale tener en cuenta que el 55% del total sacrificado entre lunes y viernes se dedicó al pago anticipado del primer embarque de gas licuado importado con que el país buscará cubrir el pico de demanda invernal en unos meses, tomando en cuenta la demora en los avances del nuevo gasoducto con que se esperaba dejar de depender de esas costosas compras.

Se consolida de ese modo un previsible drenaje de las reservas (tras las liquidaciones de stocks inducidas por los programas de dólar soja y el faltante de producción que generó la sequía) algo que queda a la vista cuando se observa que la entidad que conduce Miguel Pesce ya lleva perdidos unos US$916 millones en el mes o algo más de US$1380 millones desde que se reiniciara esta racha vendedora hace 24 ruedas (el BCRA fue vendedor neto en 23 de ellas), exactamente un mes atrás.

🏦BCRA - RUEDA CAMBIARIA💵



En la 13° rueda de Feb.-23 la autoridad monetaria finaliza con VENTAS por U$S 49M



Acumula VENTAS en el año por u$s 1.110M



El tipo de cambio cierra en: $192,99/193,19



Aumento direct:0,19%

Aumento anualizado: 97,7%

Aumento Feb mensualizado: 5,9% MTD pic.twitter.com/iEwLBoDUxb — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) February 17, 2023

Esta última cifra supone casi el 59% de los más de US$2326 millones que el BCRA había comprado mayoritariamente a $230 por dólar durante la vigencia del último dólar soja. Es decir, son dólares que -además- vendió “baratos” tras haberlos comprado “caro”.

Lo vendido en la semana fue un monto neto 64,5% mayor a los US$286 millones que había vendido en la semana previa. Se trata de la mayor pérdida por este tipo de intervenciones desde que empezó esta progresión aunque si se descuenta el pago del gas el total vendido en la semana que termina hoy hubiera sido 25,5% menor que en la anterior.

Fuera de esas consideraciones, lo que queda claro es que el mercado cambiario oficial vuelve a mostrar una dinámica insostenible, lo que hace que los operadores aguarden para las próximas semanas nuevas definiciones oficiales ya sea para alentar la oferta o para tratar de reprimir más la demanda de divisas.

dólares - Créditos: @archivo

“En este contexto la meta de reservas netas de US$ 7700 millones pactada con el FMI para fines de marzo se complica cada vez más. Ahora, quedan unos US$ 4400 millones, y para recuperarlas -de momento sólo se dejó trascender la idea de un REPO por US$ 1000 millones (pero sin muchas precisiones). Otras alternativas sobre la mesa son Dólar Soja, desembolsos de organismos internacionales y más cepo”, repasó el economista y consultor, Fernando Marrul (FyM).

nueva venta llegó en una rueda en la que el volumen operado se mantuvo estable (totalizó los US$276,1 millones en el segmento de contado), lo que llamó la atención de los operadores tomando en cuenta que el mercado permanecerá inactivo hasta el próximo miércoles, dado que al fin de semana le siguen los feriados por Carnaval.

Fue en una jornada en la que el ente rector convalidó otra suba de $0,36 del dólar mayorista que cerró a $ 192,99/193,19 por unidad para compra y venta, respectivamente, lo que lo llevó a aumentar $2,68 punta a punta en la semana y significa “el mayor desplazamiento al alza semanal desde mediados de diciembre” para el billete, destacó el analista y operador, Gustavo Quintana, de PR Cambios.

Lo concreto es que el peso vuelve a devaluarse a un ritmo del 6% mensual, tras haber registrado una depreciación menor en el último mes, algo que en el mercado atribuyen a la necesidad de evitar nuevos rezagos frente a una inflación que no da tregua.