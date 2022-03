Bayern Munich igualó de local ante Bayer Leverkusen

Con un gol de Niklas Sule y uno de Thomas Müller en contra, Bayern Munich y Bayer Leverkusen igualaron 1-1 por la jornada 25 de la Bundesliga. Con este resultado el conjunto de Julian Nagelsmann alcanzó 59 puntos y se mantiene como líder, mientras que las Aspirinas suman 45 unidades y se ubican en la tercera posición.

El local comenzó el partido con el dominio de la pelota, moviéndola de lado a lado con pases cortos y precisos. A los 18 minutos Lukas Hradecky envió al córner la pelota tras un gran remate de Müller luego de un centro. Sin embargo, en ese tiro de esquina el arquero salió mal y tras una serie de rebotes Sule disparó desde dentro del área chica para convertir el primero.

Tras el gol, el conjunto de Nagelsmann siguió imponiendo su juego, pero se relajó y no logró generar peligro al arco rival. Eso lo pagó caro y a los 36´, el propio Müller desvío el balón en el primer palo luego de un tiro libre y se hizo un gol en contra que igualó el marcador.

En el cierre de la primera mitad, los de Gerardo Seoane, tuvieron su oportunidad: a Amine Adli el paló le negó el gol y a Charles Aránguiz, quien disparó desde dentro del área, Sven Ulreich le ahogó el grito.

El complemento fue muy similar a la primera etapa, los locales dominaron con 64% de posesión del balón y lograron generar situaciones de gol, pese a no ser efectivos. La más clara la tuvo Marcel Sbitzer, quien mano a mano con el arquero no pudo definir esquinado. A pesar de no tener control del esférico, el conjunto visitante tuvo en los pies de Florian Witz la oportunidad de ganarlo, ya que remató desde dentro del área pero no le pudo dar dirección al disparó.

El chileno Charles Aránguiz y el ecuatoriano Piero Hincapié disputaron todo el partido para Bayer Leverkusen. El argentino Exequiel Palacios jugó los últimos 20 minutos en la visita, mientras que su compatriota Lucas Alario ingresó en el tiempo de descuento.

En la próxima jornada del campeonato, Bayern Munich enfrentará a Hoffenheim en busca de mantenerse en la cima de la clasificación. Leverkusen recibirá a Colonia con el objetivo de sumar y mantenerse en puestos de Champions.

Foto: Getty Images