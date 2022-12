Así es ‘Battle for Pandora’, la copia de bajo presupuesto de Avatar

Aunque han acusado a James Cameron de robarse las ideas base de otras películas para su saga de seres azules, ahora él mismo tiene una extraña copia de su película: Battle for Pandora.

Días antes del lanzamiento de Avatar: El camino del agua en salas de cine, en Estados Unidos llegó a plataformas de video bajo demanda esta película de bajo presupuesto que parece una imitación de la película de Cameron.

Y decimos que no es tal cual un plagio, porque fuera del nombre “Pandora” y seres extraterrestres, no tienen taaanto en común. Es más, hasta se nos antojó ver esta película de serie B.

¿De qué trata Battle for Pandora?

Al contrario de la de James Cameron, esta copia de Avatar no es una historia de acción y romance para toda la familia. Claro que mantiene elementos de ciencia ficción, pues muestra a exploradores llegando a otro lugar del universo y a seres interesantes, pero muy extraños que ahí habitan.

Solo que la “pequeña” diferencia es que Battle for Pandora pinta más para ser una película de terror en el espacio muy a lo Alien.

La sinopsis oficial explica que la Fuerza Espacial de EE.UU. manda una nave de rescate a Pandora, una luna de Saturno, luego de recibir una señal de ayuda de una nave de investigación que regresaba a la Tierra.

“Pero cuando intentan aterrizar, descubren que Pandora está habitada por una especie humanoide altamente evolucionada“, explica.

Te dejamos el tráiler de Battle for Pandora pa’que veas es más que una vil copia:

En el tráiler solo podemos ver que la especie que vive en Pandora se manifiesta a través de tentáculos que parecieran ser de agua.

Pero las imágenes promocionales también nos han mostrado seres humanoides con piel clara-azulosa con forma humana.

Las mentes detrás del proyecto

Battle for Pandora fue realizada por el estudio The Asylum, que está enfocado en crear producciones de cine y telvisión de bajo presupuesto.

Y sí, como te podrás imaginar la gran mayoría podrían entrar en temas de plagio, pues tal cual hacen mockbusters. O sea, películas de serie B que se hacen con la finalidad de aprovechar y explotar la fama de otra película con un título o tema similar.

El estudio es mundialmente famoso por producir la saga de películas Sharknado y la serie Z Nation.

Sin embargo, entre su filmografía tienen otras sorpresas como Titanic 2 (secuela no oficial de Titanic), Alien Origin (copia de Prometheus), Transmorhpers (copia de Transformers), Avengers Grimm (copia de Avengers: Age of Ultron y la serie Once Upon a Time), entre otras.

En el reparto de Battle for Pandora, el actor que destaca es Tom Sizemore, a quien puedes ver con un mohicano en el tráiler.

En el pasado él participó en películas como Salvando al soldado Ryan de Steven Spielberg, La caída del Halcón Negro de Michael Mann, Heat, donde sale junto a Pacino y De Niro, y Pearl Harbor, de Michael Bay.