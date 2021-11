Bancos argentinos deben mantener posición USD hasta fines nov.

(Bloomberg) -- El Banco Central de Argentina anunció el jueves que las entidades financieras del país deben mantener su posición en moneda extranjera hasta fines de noviembre, según un comunicado enviado por correo electrónico.

En noviembre, las entidades deben mantener la posición en moneda extranjera en dólares equivalente al promedio diario de octubre o al valor del jueves, el que sea menor, según el comunicado.

La medida se tomó para evitar especulaciones sobre posibles saltos en el tipo de cambio, dijo un funcionario del banco central en un mensaje de texto. Actualmente, las posiciones de los bancos están por debajo del límite regulatorio, agregó.

Nota Original:Argentina Says Banks Must Maintain USD Position Through End Nov.

