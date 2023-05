El Ballet Clásico Cubano de Miami presenta por última vez a Marizé Fumero y Arionel Vargas en ‘La Fille Mal Gardée’

El Ballet Clásico Cubano de Miami (CCBM según sus siglas en inglés) presentará dos funciones del divertido ballet “La Fille Mal Gardée”, el sábado 6 y el domingo 7 de mayo en el Miami-Dade County Auditorium. Estrenada originalmente en 1789, esta es una de las obras más antiguas del repertorio de ballet.

Este “ballet comico”, que se ha mantenido hasta hoy como favorito del público por su enorme atractivo como oferta de entretenimiento, nos muestra como la Viuda Simone se ha dedicado a evitar que Lise (“la hija mal cuidada” del título) se escape con el muchacho que ama -su nombre es Colas- porque tiene planeado casarla con Alain, el hijo “bobo” de un hombre rico. Su plan está destinado a fracasar estrepitosamente, porque como ocurre en toda historia de amor que se respete a sí misma, el final feliz está siempre asegurado para los que se quieren de verdad.

Póster promocional

Estas dos funciones han sido promocionadas como la última vez que Marizé Fumero y Arionel Vargas van a bailar juntos con el Ballet Clásico Cubano de Miami. Y eso ha hecho que esta breve temporada se transforme en una invitación ineludible para los numerosos seguidores de una de las parejas artísticas más queridas y admiradas en Miami por sus visitas frecuentes para participar en funciones del CCBM y en las galas del Festival Internacional de Ballet de Miami. Año tras año, sus actuaciones han formado parte de las listas o resúmenes que acostumbramos hacer en diciembre sobre lo más destacado en danza presentado en los escenarios de Miami.

Marizé Fumero y Arionel Vargas constituyenuna de las parejas artísticas más queridas y admiradas en Miami por sus visitas frecuentes para actuar en funciones del CCBM y en las galas del Festival Internacional de Ballet de Miami.

El asunto es que tras una larga y exitosa carrera como primera figura en compañías importantes de ballet de Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, Arionel Vargas (Cuba, 1979) ha dado a conocer que se encuentra considerando el retiro. “Hay un poco de tristeza, como en todas las despedidas”, nos dice Eriberto Jiménez, director artístico de CCBM, “pero sabemos que seguirá estando con nosotros de alguna forma, ya que su esposa Marizé Fumero continuará siendo nuestra bailarina invitada y quizás un día su hijo, si decide bailar, lo hará también con nosotros”.

Continuar leyendo la historia

Eriberto agrega, satisfecho y emocionado, que “es un placer el poder presentarlo en su despedida justamente con el ballet que lo trajo a nosotros y con el cual cautivó al público de Miami en mayo de 2011”.

Arionel Vargas y Elena Glurjidze en “La Fille Mal Gardée” del English National Ballet.

Arionel era entonces Bailarín Principal del English National Ballet e interpretó el rol de Colas en la segunda función de esa primera temporada de “La fille...” de CCBM que tuvo lugar en el Fillmore Miami Beach en el teatro Jackie Gleason. Una puesta en escena de Pedro Pablo Peña con coreografía de Eriberto Jiménez y Bronislava Nijinska, que ocupaba la segunda parte de un programa que abría con “Paquita Suite”.

En esta ocasión, explica Eriberto, “el programa incluirá únicamente a ‘La Fille Mal Gardée’, porque será presentada en dos actos. Junto a Marizé y Arionel actuarán los solistas Ihosvany Rodriguez, que también debutó en Miami en las funciones de 2011, Marité Fuentes y Gabriela Pando, ambas recién llegadas de Cuba, Deja Darbonne -procedente de California- y Eleni Gialas, que viene de Grecia. También hay que destacar la participación de Jesús Sanfiel como figura principal de caracter”.

Marizé Fumero y Arionel Vargas en “Le Corsaire”.

Por su parte, el propio Arionel comparte amablemente con nosotros que decidió comenzar su carrera en la danza, únicamente “porque mi hermana mayor estaba en la escuela de ballet” y, que su primera visita a Estados Unidos fue en 1996, para participar en la New York International Ballet Competition, donde obtuvo Medalla de Bronce.

Aunque su formación como bailarín comenzó en Cuba, su carrera profesional la inició en el Royal Winnipeg Ballet de Canadá y desde 2004 formó parte del English National Ballet. “Me marché del English Ballet porque quería probar mi carrera como artista invitado y además estar cerca de la familia tras estar 20 años separado de ella”. Desde 2015 vive en Milwaukee y es miembro del Milwaukee Ballet.

Arionel recuerda que su colaboración con el Festival Internacional de Ballet de Miami, comenzó en 2015, “todas las veces junto a Marizé” y sobre la relación entre ambos, tanto como el arte y como la vida personal, proclama “¿Qué puedo decirte? Fue y sigue siendo sensacional en todos los sentidos, pues juntos hemos alcanzado nuestro mayor logro, que ha sido ser padres”.

“Juntos hemos alcanzado nuestro mayor logro, que ha sido ser padres”, afirma Arionel, aquí acompañado por Marizé y el pequeño Lucas.

Para Arionel, presentarse aquí ha sido siempre “como estar en casa. El público de Miami es conocedor y exigente pero, sobre todo, es afectuoso y muy agradecido”. Y acerca de su posible retiro como bailarín, Arionel quiere aprovechar la oportunidad para aclarar que eso no implica un abandono a su carrera como intérprete, “no me voy a retirar por completo, solo pienso abandonar el ballet clásico. Me gustaría seguir bailando pero en proyectos de coreógrafos contemporáneos y neoclásicos, y con ellos seguir presentándome en eventos como el Festival Internacional de Ballet de Miami”.

Póster promocional de la película inglesa “Love Tomorrow”, que Arionel Vargas protagonizó en 2012.

Al llegar a este punto, recordamos que alguna vez incursionó con éxito en el cine y le preguntamos si es algo que piensa retomar en el futuro.

“Sobre mi carrera en el cine puedo decir que fue una experiencia única, trabajé con personas muy capacitadas y profesionales que dieron a mi vida un sin número de conocimientos y oportunidades inimaginables de no ser por esa maravillosa experiencia. Por el momento tengo muchos proyectos y quiero llevarlos a cabo. Luego veremos si decido regresar a mi carrera como actor. No descarto en absoluto esa opción”.

Mientras se produce su retorno a escena renovado e inédito, esta última “Fille Mal Gardée” nos debe servir para mantener vivo el recuerdo de su brillante desempeño como intérprete del repertorio tradicional y sustentar las expectativas por un futuro igualmente exitoso.

El Ballet Clásico Cubano de Miami (CCBM) presentará “La Fille mal Gardée”, sábado 6 de mayo, 8 p.m. y domingo 7 de mayo, 5 p.m. Miami-Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Miami 33135. Boletos: $65, $55 y $45. CCBM recomienda evitar comprar entradas de terceros y adquirirlos SOLO en su sitio web www.cubanclassicalballetofmiami.org o en la taquilla del teatro.

ArtburstMiami.com es una fuente sin fines de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.