Otra baja para la Selección francesa: Maignan se perderá el Mundial

A menos de un mes del comienzo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección francesa tiene una nueva baja confirmada, ya que Mike Maignan no llegará a recuperarse a tiempo.

Stefano Pioli anunció que el arquero de Milan permanecerá inactivo hasta enero de 2023 a causa de su problema en el gemelo: "Estamos tristes porque es un jugador muy importante para nosotros y, sobre todo, porque había estado intentando recuperarse al máximo".

Maignan se resintió de su lesión en el entrenamiento del Rossonero del pasado miércoles, en el que buscaba ponerse a punto físicamente para regresar a la acción el sábado en el duelo frente a Monza por la Serie A.

Cabe recordar que el guardameta de 27 años no ataja desde el 22 de septiembre, cuando se lesionó el gemelo con Francia y no pudo salir a jugar el segundo tiempo del encuentro por la UEFA Nations League (victoria 2-0 vs. Austria).

El ex Lille, de gran nivel en Milan, especialmente en la temporada pasada, peleaba por la titularidad en Les Bleus con el experimentado Hugo Lloris, quien ahora pareciera tener el camino libre para volver a adueñarse del arco galo, tal como hizo en Rusia 2018, donde fue el arquero titular y campeón.

La ausencia de Maignan se agrega a la de N'Golo Kanté, el volante de Chelsea, quien estará marginado hasta febrero. Además, Didier Deschamps esperará hasta último momento por la recuperación de Paul Pogba, que ya volvió a entrenar con Juventus, pero que todavía no jugó partidos oficiales en la presente campaña.

Foto: Catherine Steenkeste/Getty Images